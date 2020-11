El Ayuntamiento de Gijón defiende la reapertura del pequeño comercio local por parte del Principado al tiempo que asume poner en marcha en el marco de la concertación social medidas para fomentar el consumo en la hostelería, el comercio y la cultura gijonesas y se compromete a agilizar el pago de las ayudas económicas de los programas ya en marcha de “Gijón reinicia” . También facilitarán la liquidez de las entidades deportivas con 100.000 euros en ayudas directas que se darán desde el Patronato Deportivo, justo en un momento en el que el fútbol base denunció estar “ahogado” ante el retraso de dos años en recibir esas ayudas, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Estos fueron los compromisos verbalizados ayer en una sesión plenaria donde, una y otra vez, el debate político se centró en las opciones de la administración municipal para apoyar a los sectores económicos más golpeados por la crisis del coronavirus.

En cuanto a nuevas fórmulas de apoyo desde el Ayuntamiento a los negocios afectados por nuevos cierres, el edil de Promoción Económica, Santos Tejón, adelantó que mañana se llevará a la mesa de concertación la idea de un paquete de medidas para favorecer el consumo en la ciudad al estilo de las que se han puesto en marcha en La Coruña y Bilbao. En estas ciudades las administraciones municipales –en el caso de la vasca en colaboración con el gobierno autonómico– han creado un sistema de bonos con descuentos para que los ciudadanos consuman en los negocios de la ciudad intentando favorecer tanto a las familias como a la hostelería, el comercio y la cultura. Esta es la idea que tiene en mente el gobierno de Gijón aunque sin nada definido aún.

De todas maneras lo que sí salió ayer del Pleno fue el compromiso político en favor de ayudar a esos sectores económicos. Un compromiso sin fechas ni presupuestos concretos pese a que sí aparecían esos números en las proposiciones presentadas por Vox, Foro y Podemos. Las de Vox y Foro no salieron adelante por el voto de calidad de la Alcaldesa y sí lo hizo la de Podemos, aunque con el texto planteado por PSOE e IU vía enmienda. Un texto que habla de diseñar medidas centradas en la activación económica, presentarlas en la mesa de concertación y ponerla en marcha “con la mayor inmediatez posible”. “Aceptamos la enmienda del gobierno con una pinza en la nariz y como salto de fe, preferimos minorar nuestras demandas a cambio de un mandato plenario. No sería de recibo que después de presentarse tres proposiciones no saliera ninguna adelante”, explicó Juan Chaves, de Podemos-Equo.

En la sesión, Tejón también se encargó de anunciar que se agilizarán los pagos de las 2.040 peticiones de ayudas a la recuperación de empleo y apertura de negocios con el cálculo de gastar 3,8 de los 5 millones comprometidos, que se plantean ampliar más allá del 31 de diciembre las exenciones fiscales y reformular vías de financiación. Y fue su compañero José Ramón Tuero quien adelantó que el Patronato Deportivo facilitará la próxima semana 100.00 euros a los clubes.

De llevar al Principado que modifique la resolución del 3 de noviembre para permitir la apertura inmediata al público de establecimientos comerciales minoristas, cumpliendo con aforos y medidas de seguridad, asumió encargarse la Alcaldesa. Ana González, que ya lo había solicitado a la consejería de Industria y a Salud Pública, pero ahora lo hará en cumplimiento de un mandato plenario aprobado ayer en base a una moción de urgencia del PP que cosechó el voto favorable de PSOE, IU, Ciudadanos, Foro, Vox y la abstención de Podemos.

González asumió que hay argumentos que avalan la decisión del Principado sobre qué comercios podrían abrir o no según su condición de esencial o de apoyo a una actividad esencial (“las librerías, por ejemplo, se vinculan a las necesidades del sistema educativo”, explicó) pero explicó que “tiene sentido que el pequeño comercio esté abierto” y les reconoció ser cumplidores responsables de las medidas de seguridad antipandemia que siempre se les han exigido.

“Tenemos el coronavirus desorbitado”, clama la Alcaldesa tras sumar 4.931 contagios en esta ola

“¿Qué no hay evidencia científica? ¿Y entonces porque están ustedes ahí? ¿Por qué nos estamos viendo por una pantalla?”. Esa fue la reclamación de la Alcaldesa, la socialista Ana González, a alguno de los ediles de la Corporación en pleno debate plenario telemático sobre el impacto de la pandemia en la salud de los gijoneses. Ana González no se anduvo con paños calientes. Y menos tras poner los números sobre la mesa porque “hablar de estos números es hablar de dolor y de muerte”. Gijón lleva sumados 4.931 contagios en esta segunda ola de la pandemia sobre un total de 5.317 contagiados en las dos fases de la crisis. La acumulación en los últimos 14 días fue de 2.339 contagios con una incidencia de 860,6 y de 1.184 en los últimos siete días con una incidencia del 435. Una tasa de 1.814 personas contagiadas por cada 100.000 euros. “En Gijón tenemos desorbitado el coronavirus. Nuestra realidad es muy grave y si esto sigue así tendremos que tomar más medidas. El objetivo es vivir, es evitar más contagios y que no se colapse ni el hospital de Cabueñes ni la atención primaria. Y para conseguirlo tenemos que salir a la calle lo menos posible y reducir la movilidad y los contactos”, sentenció la regidora socialista, que aprovechó la intervención para recriminar la actitud de algunos concejales que aprovecharon el receso del pleno para salir de sus despachos hasta la plaza Mayor “y hacer corrillos”. La Alcaldesa defendió que del Pleno saliera el mensaje de abrir el comercio pero el de la responsabilidad común para frenar los contagios.