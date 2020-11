Críticas de la Unión de Comerciantes a los bonos para activar el consumo

Para Carmen Moreno, “la renta social demostró tener mucha más incidencia en el pequeño comercio de barrio” que cualquier otro sistema de ayudas puesto en marcha en el municipio, además de “atender las necesidades sociales de las familias”.

Además, Moreno afeó al equipo de gobierno que “la primera noticia que tuvimos de esta propuesta fue por los medios de comunicación”, por lo que aguarda a que, en la reunión del pacto de concertación que tendrá lugar esta mañana, se explique más en detalle el proyecto.

“Será bienvenido”

Un punto de vista que coincide en parte con la realizada por el concejal forista Pelayo Barcia, que entiende que “quitando el hecho de que los beneficiarios de la ayuda propuesta no serán solo personas sin recursos, el programa no distará mucho de la extinguida renta social”. No obstante, Barcia deja claro que “cualquier iniciativa que suponga que el dinero vuelva al bolsillo de los ciudadanos para gastarlo en el comercio y la hostelería y reactivar el consumo en la ciudad, será bienvenido por nuestra parte”. El edil forista, sin embargo, recela del pago de estas ayudas ya que “serán los comerciantes y hosteleros los que tendrán que adelantar el dinero, descontándoselo a los clientes. ¿Cuánto tiempo tardarán en cobrar?”, se pregunta.