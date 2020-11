La prórroga presupuestaria decidida por el gobierno de Ana González es rechazada por la oposición, a la que el nuevo escenario priva de cualquier posibilidad de enmendar o debatir las cuentas. Los grupos, sobre todo los de centro derecha, entienden que un presupuesto diseñado antes de la pandemia no es el mejor instrumento para afrontar las nuevas necesidades sociales y económicas de Gijón.

De “anomalía democrática y renuncia a su obligación como gobierno” tilda Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, la decisión. Para Carcedo lo que busca el gobierno es “enmascarar y no corregir la situación límite en la que se encontraría nuestro Ayuntamiento al no poder hacer frente con los ingresos previstos a unos gastos corrientes completamente desbocados”. El concejal advierte de los retrasos que esta situación supondrá para, por ejemplo, el cobro de subvenciones por parte del tejido asociativo local o el desarrollo de nuevas líneas de ayuda por el covid-19. “El presupuesto de 2020 se hizo en un contexto completamente diferente, por lo que resultará inútil”, sentenció el edil.

Que la situación actual de Gijón, a causa del coronavirus, es radicalmente distinta a la de hace un año cuando se aprobó el presupuesto es también un argumento que usa el portavoz de Foro. Para Jesús Martínez Salvador “el gobierno local da la espalda a los gijoneses”. “Si Ana González es incapaz de elaborar un presupuesto en plena pandemia que se aparte y deje paso a otros”, valora. De hecho, el líder forista llama a los demás grupos a reunirse para diseñar un presupuesto “que ofrezca soluciones a una ciudad que está en la calle pidiéndolo a gritos”. El forista vincula la decisión al talante poco negociador de la Alcaldesa enfrentándolo al interés de Adrián Barbón y Pedro Sánchez por buscar apoyos a sus presupuestos.

“Ya alertamos hace tiempo de la necesidad de trabajar en un presupuesto de recuperación pero el equipo que dirige este cortijo lo que hizo fue teletienda y más anuncios en lugar de gestión. Ahora nos encontramos con que no hay dinero”, denuncia Alberto López-Asenjo. Para el líder municipal del PP con la prórroga se irá a un mayor descontrol del gasto “con un trasiego de partidas y sin tener en cuenta el objetivo de responder a las necesidades vitales de los gijoneses”. Y desde Vox, la concejala Laura Hurlé recuerda que “si ese presupuesto ya no nos gustó hace un año menos lo va a hacer ahora con un escenario tan negro e incierto”. Hurlé también se pregunta si “se molestarán en contar con nosotros”. “No estaría mal escuchar a alguien que no piensa exclusivamente en cómo afecta la crisis al deporte o el tejido asociativo”, reflexiona.

Desde Podemos-Equo, cuya abstención favoreció la aprobación del actual presupuesto, se es menos duro en la valoración. “Los presupuestos que se prorrogan son los de 2020 que suponían un primer paso hacia un Gijón más justo. Esperamos ahora que el equipo de gobierno quiera seguir esa dirección y que el dinero pendiente de asignar procedente de los remanentes lleguen a las familias trabajadores y a los autónomos y pymes que necesitan más apoyo que nunca. Nuestras propuestas cumplirán con esa premisa” explica Laura Tuero. Eso sí, aún “entendiendo lo difícil de la situación”, la portavoz de la formación morada y verde reconoce que hubieran preferido una negociación presupuestaria.