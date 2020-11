Un vecino de Cimadevilla de 56 años ha sido detenido por un supuesto delito de violencia de género después de lanzar un jarrón contra su pareja, a la que también amenazó con quemarle todas sus pertenencias tras una discusión.

El incidente tuvo lugar a primera hora de la tarde del jueves, momento en el que una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta la plaza de la Soledad alertados por una mujer que decía que estaba siendo agredida por su pareja. Al llegar, el agresor trató de impedirles el paso en la vivienda y se mostró muy agresivo con ellos. También ofreció resistencia antes de su arresto.

La Policía Local, además, llevó a cabo los controles establecidos por el estado de alarma y que se saldaron con cinco detenidos por no respetar el cierre perimetral de Gijón y dos multas a establecimientos que vendía productos no autorizados dentro de la actividad comercial permitida. También se sancionó a 29 personas por no llevar mascarilla o fumar sin distancia.