El Ayuntamiento calcula perder 4,2 millones de ingresos de plusvalía y otros 4,8 por IBI

Si el presupuesto de ingresos para 2020 es de 233 millones, la estimación para el año que viene se quedaba en 225. Un descenso final de 7.977.903 euros (un 3,42%) teniendo en cuenta partidas que bajan y partidas que suben. Pero si la vista se fija en aquellos conceptos que bajan el golpe más duro se ve en el capítulo de impuestos directos, que es el origen de casi el 50% de los ingresos del Ayuntamiento de Gijón. Los técnicos de la Dirección General Económico-Financiera cotejaron los 107,9 millones de recaudación en impuestos directos calculado para este año con la estimación de que el año que viene no se pasaría de 99,5 millones. Una reducción de casi 8,5 millones que supone una bajada porcentual del 7,80%.

El golpe llega, casi con la misma fuerza, desde el IBI y la plusvalía. El Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana es uno de los grandes motores del capítulo de ingresos del Ayuntamiento. Este año fueron 65,2 millones y para el año que viene, con las estimaciones del catastro sobre la mesa, no se calculaba ir más allá de 60 millones. Cierto es que no hay cambios del tipo aplicable ni de valores catastrales pero también que los procesos de cierre generados por el estado de alarma y de paralización de la construcción lleva a los técnicos a calcular descensos por la no incorporación de nuevas fichas al padrón catastral, las mayores dificultades para conseguir que paguen los morosos y desajustes en movimientos internos del catastro y en pagos que no están automatizados a través de la domiciliación de los recibos. Hay otro tipo de IBI, el de características especiales, que subiría la recaudación de 1,4 a 1,9 millones. Hay que recordar que a este IBI se le subió el tipo del 0,45 al 0,79 para igualarlo al IBI diferenciado o “IBI para ricos”, que nunca llegó a aplicarse. Y se estimaba también una subida de 20.900 euros en el IBI rústico.

Pero tan grande como el recorte en el IBI es el que se calcula en el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía. Si este año se presupuestaron 14,5 millones de ingresos por esta vía para el año que vine se calculaban 10,2. Aquí el problema es doble. El Ayuntamiento no solo tiene en cuenta que la mala situación económica general menguará las compraventas que puedan generar la liquidación de este impuesto. También hay que contar que toca devolver el dinero pagado a aquellos propietarios que recurrieron ante el juez, y ganaron, en base a la sentencia del Supremo que entiende que no se puede cobrar la plusvalía si no hay un beneficio efectivo en la operación.

Otro de los impuestos directos que van a la baja es el de vehículos de tracción mecánica, la viñeta, del que se calculan perder algo más de 864.000 euros de los 11 a los 10,2 millones también teniendo en cuenta la realidad económica que deja la pandemia en las familias y su capacidad de consumo.

En el diseño de ese presupuesto para 2021 que se elaboró para acabar descartándose por el desequilibrio final también hay estimaciones de subida en otros impuestos directos: 717.00 euros en el de la renta y 334.000 en el de actividades económicas.