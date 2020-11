Noches en vela con toque de queda

El toque de queda es una frontera. Hay un antes y un después de las diez de la noche. La actividad febril del paseo del Muro se disipa en cuestión de segundos. Las risas, el tráfico y las conversaciones dejan paso al silencio. Un silencio que se rompe primero por el ruido de los portales que se candan y el de los ciclomotores de los repartidores de comida.

José Monzón tiene 25 años y trabaja en una gran cadena de reparto a domicilio. Dice que pone su propia moto y que las condiciones no son las mejores. Aguarda, pasadas las diez de la noche, el próximo pedido sentado en un bordillo de la calle Marqués de Casa Valdés. “A veces hay mucho curro y otras estás bloqueado. Esto es así”, reconoce, encogiéndose de hombros, mientras juguetea con su teléfono. Tiene una visión curiosa acerca de trabajar en una ciudad confinada. “Es una frikada. Los repartidores somos como lo más bajo de la sociedad y ahora tenemos la libertad que otros no. Y a la vez somos esclavos, porque llevamos la comida que otros piden. Es muy friki”, reflexiona.

Cerca de donde Monzón apura un cigarro hay un 24 horas cerrado a cal y canto. La ironía la ejemplifica un cartel manuscrito pegado con celo en la puerta del negocio. “Abrimos a las seis, perdonen las molestias”, reza la nota. Dentro está Elisandra de Paula, una brasileña que lleva más de una década en Gijón. “Hay gente que da patadas a la puerta, pero no les puedo abrir porque la ley lo impide”, explica la mujer mientras apila los periódicos del día y limpia el local.

Un poco antes de las once en punto, Yeray Alonso, el jefe de flota de una empresa de alquiler vehículos eléctricos, llega a la base de la empresa en el taller del Grupo Baldajos, en la calle Corín Tellado de Viesques. Tiene 23 años y le quedan solo diez asignaturas para ser maestro. Vive en Oviedo y llegó ayer a Gijón cruzando la autovía en vehículo eléctrico. La firma tiene una cartera de 100 vehículos entre motos, coches y patinetes en Gijón. Ni se limpian, ni se cargan solos. Los trabajadores de la empresa los desinfectan noche sí y noche también a conciencia. “Es normal que se aplauda a los sanitarios, pero hay otros trabajos que nosotros hacemos encantados y que no se hacen por arte de magia”, defiende Alonso.

Su trabajo es doble. Por un lado, adecentan los vehículos en Viesques. Y por otro, tienen que salir al Gijón confinado a buscar aquellos que estén bajos de batería. Eso implica surcar una y otra vez las calles vacías de la ciudad. “Al estar solos se llega más rápido a los sitios, pero se echa de menos el movimiento”, explica Yeray Alonso.

El jefe de flota se cruza con Jesús Romano, Sebastián Suárez, Santiago Gerpe y David Rastrero, unos trabajadores de Emulsa que colocan varios bolardos y pintan un aparcamiento para motos en el cruce entre la avenida de Castilla y La Costa. Emplean un martillo neumático que, aún silenciado, inunda con su traqueteo todo el entorno de El Bibio. “A ver si acaba esto”, coinciden. Y con “esto”, se refieren al bicho. “Es como estar en una película. No hay ni coches”, describen.

Diego Vila lucha contra el tedio en su taxi. Son las dos de la mañana y lleva horas parado en la calle General Suárez Valdés, en El Coto. Entra a trabajar a las tres de la tarde y aguanta hasta las tres de la madrugada. Anoche, desde el toque de queda, solo hizo dos carreras. O sea, que casi no se movió del sitio. “A partir de las diez, apenas hay trabajo”, resume. Vila es joven. Tiene 28 años y lleva el taxi en la sangre. Su padre y su madre tienen licencia, como él, y su abuelo la tuvo antes que ellos. Desde hace días casi ve más policías que clientes por las noches. “Hice el confinamiento y nunca me pararon. Ahora es rara la vez que no lo hacen”, señala.

Tanto la Policía Nacional como la Policía Local también están muy presentes. Velan por el cumplimiento de las medidas con varios controles. Uno, por ejemplo, en la avenida de La Costa. Y otro en la plaza del Carmen. También hay patrullas móviles por el cumplimiento del toque de queda. Otros habitantes del Gijón nocturno y confinado son los serenos, que con tan buen tino, siguen peinando las calles de la ciudad velando porque todo esté en orden. Sobre la una y media, uno de ellos pasa al pie del teatro Jovellanos.

A lo mejor ese sereno no lo sabe, pero en la farmacia del paseo de Begoña está Covadonga Álvarez, una joven de 28 años que lleva cuatro de ellos en el turno de noche. “Soy como una vampira”, ríe una mujer que nota el descenso de clientes. “La cosa está aburrida. He vendido unos cuantos antibióticos. Suelen ser urgencias que no pueden esperar al día siguiente”, añade sobre su guardia. “Ver así la ciudad da bastante respeto”, concreta.

Como ella son muchos los trabajadores con el horario cambiado, que, mientras el resto duerme, salen a la luz de las farolas a ganarse el sueldo. El coronavirus ha querido que sean los únicos paseantes por las calles vacía de la mayor ciudad de Asturias, confinada cuando acaba el horario infantil. Así seguirá todo mientras el coronavirus no dé tregua, para los que ponen las calles no hay toque de queda que valga.