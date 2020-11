“Dinero hay, pero no podemos cuadrar un presupuesto que cumpla con la normativa”

–¿De verdad no se podía forzar la máquina para tener un presupuesto nuevo?

–No, porque sería un documento que no respondería a la realidad, que no contemplaría los proyectos que tenemos previsto ejecutar, ni las necesidades en ayudas sociales, ni los programas de la concertación social ni las transferencias a las empresas y organismos autónomos. Se tendría que limitar única y exclusivamente a gastos ya comprometidos.

–¿Y cómo se ajusta mejor a la realidad un presupuesto elaborado antes de la pandemia?

–El presupuesto aprobado para 2020 no se ajusta a la situación actual, pero ha demostrado ser lo suficientemente flexible para acomodarse a las necesidades que han ido surgiendo. En algunos casos con modificaciones presupuestarias y en otros simplemente con movimientos entre partidas.

–¿Por qué tomar la decisión ya? ¿Por qué no esperar a diciembre para concretar fondos de otras administraciones?

–Sinceramente, no parece factible que lleguen compromisos de aquí a diciembre por 16 millones, pero esto no es cuestión de falta de dinero sino de reglas presupuestarias. Dinero tenemos: 12,5 millones de remanentes y los que se generen con el cierre de este ejercicio.

–¿Qué superávit se calcula para ese cierre?

–Una estimación concreta es casi imposible ahora mismo. Estos últimos años el superávit ha estado entorno a los 10 millones.

–El gasto extraordinario del Ayuntamiento por el covid ha sido de casi 11 millones. ¿A cuánto sube esa factura en todo el grupo municipal?

–Vendrán a ser entre 15 y 16 millones de euros. Eso hablando de gastos porque todo depende de cómo se entienda la factura del covid. Si metes la pérdida de ingresos en Emtusa nos podemos ir a 20 millones.

–La oposición les acusa de optar por la prórroga para evitar negociar algo que, dicen, nos les gusta.

–Para negociar hay que partir de tener unos recursos que se puedan destinar a unas necesidades y la negociación política supone fijar las prioridades. Uno pensará que son los servicios sociales, otro que el transporte... El problema es cuando las normas presupuestarias te dicen que no hay posibilidad de decidir prioridades porque lo primero son los gastos comprometidos y con esos gastos ya superas el limite de ahorro neto positivo. No es un problema de falta de voluntad política. Es que yo no puedo negociar con el gasto del contrato de mantenimiento viario, hay que hacerle frente; y yo no puedo negociar con el gasto de personal, los salarios hay que pagarlos. ¿Qué puedo negociar? Nada.

–Algún grupo le diría que se puede negociar eliminando el gasto en cooperación internacional o en obras de movilidad.

–El ahorro neto afecta al gasto corriente, no a las inversiones. Y por normas presupuestarias no se puede cambiar dinero de inversiones a ayudas a empresas, por ejemplo. Tampoco es decir quita las ayudas a cooperación. No, estamos hablando de lo comprometido. Subvenciones están las que tienen un gasto comprometido por anualidades, nada más.

–Foro ha sido el más duro en sus reproches.

–Sorprendente para quien como gobierno de 2017 a 2018 no llegó a aprobar proyecto de presupuestos y para 2019 lo aprobó, pero lo retiro antes de llegar al Pleno. En ocho años de gobierno solo llegó a negociar cuatro presupuestos. Ante una situación tan excepcional como ésta y con una pérdida de ingresos que ellos no tuvieron nunca, se espantan por una decisión que está mucho más justificada que cuando ellos tomaron la misma.

–Ante esa gran pérdida de ingresos, ¿se arrepienten de haber dicho no al IBI “para ricos”?

–Hay que ser conscientes de la situación que atraviesan los ciudadanos y las empresas, y no es factible cargar con nuevas obligaciones a la actividad económica. Hay que intentar equilibrar las necesidades del Ayuntamiento, que son para prestar servicios a la ciudadanía, con el mantenimiento de la actividad económica. En cualquier caso, insisto, no es un problema de dinero sino de reglas presupuestarias. Dinero hay. Tenemos 8 millones menos de ingresos pero están esos 12,5 millones de remanentes. El problema es que no lo podemos incorporar al proyecto presupuestario porque la ley no lo permite. Igual que no nos permite ir a un préstamo para gasto corriente. A las comunidades autónomas y el Estado sí se les permiten formas de endeudamiento que a los ayuntamientos nos están vetadas.

–Del decreto de prórroga se caen las grandes inversiones pero también las ayudas a fachadas o esas pequeñas obras del plan de barrios que llegan más directamente a los vecinos. ¿Cómo se irán salvando?

–Se tramitará anticipadamente el préstamo de inversiones y, entretanto, iremos haciendo los proyectos. La ejecución de una obra nunca empieza el uno de enero . Queremos anticipar las tramitaciones. De ahí, la importancia de que antes de que acabe el año alcancemos un consenso sobre la incorporación de remanentes que nos permita trabajar con la garantía de que cuando llegue el momento de hacer la modificación presupuestaria, esa modificación se aprobará.

–¿Cómo lo hacen los ayuntamientos que sí están aprobando presupuestos nuevos?

–Tal vez esos ayuntamientos no tuvieron el mismo incremento del gasto que nosotros porque no pusieron 5 millones de euros en ayudas por el covid encima de la mesa. Eso no lo ha hecho ningún ayuntamiento de España. Hemos puesto en marcha muchísimas ayudas y eso contribuye a la situación que tenemos ahora. De todas maneras la mayor parte están como nosotros, con un panorama presupuestario que nos lleva a que podamos tener dinero el año que viene, pero no podamos cuadrar un presupuesto que cumpla con la normativa.

–¿Habrá más ayudas a los sectores afectados por el covid?

–Se están valorando varias propuestas en la mesa de concertación pero todavía es pronto. El Ayuntamiento tiene claro que hay que dar apoyo a la actividad económica y tendremos que buscar fórmulas pero formulas complementarias a las de otras administraciones, que son las que tienen las competencias principales en esta materia.

–¿Y la acción social? La Fundación de Servicios Sociales aguantó este año con sus remanentes, pero la hucha no dará para más.

–En el borrador presupuestario se estimaba incrementar la aportación a la Fundación en 2,7 millones. Es una prioridad y habrá que dárselos. En marzo, en abril o en mayo pero lo va a necesitar.

–¿Y a Emtusa?

–Espero y confío en que lleguen los comprometidos fondos de ayuda al transporte.

–Pero si no llegan...

–Se afrontará como en el último pleno se aprobaron 3,4 millones. Si algo tenemos claro es la necesidad de mantener y apuntalar las empresas públicas. Equilibrar esos 16 millones de ahorro neto solo se podía hacer en los capítulos 1, 2 y 4. En el 1, que es el de personal, era inviable, y el 2, de gasto corriente, ya está al mínimo. El 4 (transferencias corrientes), con 90 millones, es de un gran volumen pero la gente se piensa que son 90 millones que damos en subvenciones a familias y entidades y no, son las transferencias a las empresas municipales y los organismos autónomos. ¿A quién le quitas 16 millones? ¿A la Fundación de Servicios Sociales, al Patronato Deportivo, a la empresa de autobuses? Es imposible. Para salvar al ayuntamiento se arruinaba a los organismos autónomos y las empresas.

–¿Para cuando el decreto de prórroga?

–Espero que en 10 o 15 días. Sinceramente creo que lo que hemos hecho es más transparente y leal y muestra un talante negociador. Para un gobierno no es fácil decir me voy a una prórroga pero siempre dijimos que íbamos a ser realistas. Pintar cifras en un papel es muy fácil pero pintar cifras engañosas es engañar a la ciudadanía a los grupos municipales y a nosotros mismos.