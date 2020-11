Tabacalera, asignatura pendiente

La Antigua Fábrica de Tabacos y antes convento de la congregación de Agustinas Recoletas, edificio con origen en 1670 y levantado en el barrio fundacional de Gijón, en Cimadevilla, es desde hace más de una década el centro de un debate que la Alcaldesa quiere dar por cerrado cuanto antes. Carpetazo y adelante. Solo así se entiende la presentación el pasado 30 octubre del llamado “Plan de usos y gestión de Tabacalera”, un documento de 52 coloridas páginas con el que se quiere aprobar de una vez por todas una de las recurrentes asignaturas pendientes de la política gijonesa. Hay unas cuantas más: desde el desarrollo de la modernización ferroviaria a la depuradora del Este, por dar un par de ejemplos.

Los antecedentes y los hechos.

La forista Carmen Moriyón, la anterior regidora, lanzó la campaña electoral que le valió la reelección con el banderín de enganche levantado, precisamente, en Tabacalera. Anunció en junio de 2015 un proyecto para hacer del vetusto inmueble de Cimadevilla un vivero de empresas creativas. Se llamaría El Lavaderu y estaría inspirado en el madrileño Matadero. Antes, la socialista Paz Fernández Felgueroso llegó a pensar que la vieja fábrica de las cigarreras podría albergar el Museo de Gijón. Algún técnico que visitó el lugar enfrió aquella idea bajo la sospecha de que una propuesta de ese tipo podría ser la antesala de un sonoro fracaso. El edificio, situado en el corazón del barrio alto, carece de la centralidad urbana que suelen requerir este tipo de instalaciones museísticas.

¿Desvestir un santo para vestir otro? Nada se dice de todo esto. Al documento, más allá de la consabida retórica, le faltan piezas

La fuerza de los hechos, es decir, el hallazgo en el subsuelo de Tabacalera de interesantes restos romanos, así como las necesarias obras de conservación y mejora del inmueble, dio el suficiente tiempo a Foro como para abrir una consulta entre los interesados sobre su proyecto. Y al desarrollo de un interesante movimiento asambleario, constituido en plataforma y con ideas propias sobre lo mejor para el barrio alto y su edificio más destacado. Lo de un museo más o menos tradicional les parecía casi un disparate. La realidad y el deseo. Un informe técnico, destapado por LA NUEVA ESPAÑA, llegó a inquietar al menos durante unos días a los responsables políticos gijoneses. La alarma ponía algunas cosas en su sitio: la Casa Museo Natal Jovellanos, también en Cimadevilla, no reúne las necesarias condiciones de seguridad para albergar la valiosa colección de arte municipal. Un fondo de unas 4.400 piezas que sigue almacenado en la nave de Cerámicas Piti por falta de espacio para su exhibición. En sus últimos meses de mandato, Moriyón sabía ya que Tabacalera era la solución plausible a ese problema. En un asunto de tal calibre no se puede escurrir el bulto sin consecuencias.

El “expediente TECC”.

Y no a otra cosa se ha avenido finalmente Ana González, que dejó hace quince días la presentación de citado plan de usos en manos de dos de sus lugartenientes en los negociados culturales: Lara Martínez, responsable de Divertia, y Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura. Tabacalera Espacio de Cultura Contemporánea (TECC), el nombre del proyecto para el gran edificio del barrio alto, ofrecerá un recorrido por 2.600 años de historia de la ciudad (una vertiente de museo histórico pese al subrayado de “cultura contemporánea” del nombre de la nueva propuesta), además de “almacenes visitables” para la “colección artística municipal” y “exposiciones temporales”. Hay quien piensa que, con la batalla contra la pandemia por el covid-19 en un punto agudo, no parece este el mejor momento para poner el foco sobre el futuro de Tabacalera. A no ser, claro, que se busque precisamente eso: colocar esta alternativa ahora, en tiempos de zozobra, para difuminar las críticas y los posibles rechazos.

Es solo una sospecha expresada por algunos observadores de la vida municipal, aunque pocos portavoces de la fragmentada oposición han dicho esta boca es mía. Y eso que la materialización de la propuesta, que ocupará un arco temporal de al menos 30 meses, supondrá una inversión de nada menos que 20 millones de euros: 5 para las labores de recuperación del edificio y los 15 restantes para la ejecución del proyecto. Revisado el documento, al lector le queda la fundada sensación de que le faltan piezas, información, para juzgar en toda su perspectiva la política cultural que quiere poner en marcha Ana González para reverdecer los laureles gijoneses. Se anuncia un “replanteamiento integral de los equipamientos” culturales, los del centro y los de los barrios, pero sin mayor explicación. Queda por tanto la duda de qué es lo que pretende hacer el Gobierno local con, nada más y nada menos, que el Centro Antiguo Instituto o la Antigua Escuela de Comercio. Dicho de otra manera: al no ver todas las cartas, ignoramos de qué va exactamente el juego. Sabemos que la sede y actividades del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y de la Feria de Artes Escénicas (Feten) tendrán asiento en Cimadevilla, aunque no las previsiones para las instalaciones que ahora ocupan. ¿Desvestir un santo para vestir otro? Nada se dice de todo esto.

Aquella idea de Juan Cueto.

El plan para impulsar el TECC tiene como eje una conocida expresión del desaparecido escritor Juan Cueto, la de lo “glocal” (adunar lo global con lo local), para hacer de Tabacalera “el proyecto cultural más emblemático de Gijón”, o sea, el más significativo o representativo. No faltan los flatus vocis: “Debe priorizar un posicionamiento estratégico a largo plazo, escapando de la tentación de la inmediatez”. Y todo aderezado con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, la “Agenda 21” de la cultura, Porto Alegre y la necesidad de que la mayor ciudad asturiana vuelva a los foros internacionales sobre la inclusión social. La ambición es alinear al futuro TECC en un balcón cultural del norte peninsular, junto a iniciativas de tanto calado como el Guggenheim de Bilbao, Tabakalera de San Sebastián, el Centro Botín de Santander o la gijonesa Laboral Ciudad de la Cultura. Y en fomentar la aparición de “prescriptores del TECC hacia la sociedad”. Tal cual. En fin, no falta la consabida retórica propia del manual de presentación de proyectos culturales.

El edificio de Tabacalera, el histórico y el de nueva planta, suma una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. El documento ofrece un pertinente repaso de otras once viejas fábricas de tabacos reconvertidas a otros usos, de Sevilla o Málaga a Madrid y La Coruña: sedes judiciales, palacios de congresos o complejos culturales. Desde Gijón se ha mirado por ejemplo hacia Tabakalera Donosti, que es actualmente Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Con una superficie de 37.000 metros cuadrados, se reabrió en 2015 y ha supuesto una inversión de 74 millones. Cada ciudad tiene sus necesidades.

Temor al caserón desangelado.

Sobre el papel, el ideado TECC gijonés tiene mucho de batiburrillo. Un contenedor cultural con cosas no necesariamente homogéneas y con las que se trata de dar una imagen de variedad, de atención al pasado y al futuro, y de atraer a cuantas más personas mejor. Comprensible, porque es uno de los temores del equipo de Ana González: que la localización de Tabacalera, a trasmano del centro de la ciudad, no ofrezca el suficiente atractivo y al final se convierta en un desangelado caserón para turistas despistados. Esa razonable duda puede llevar, sin embargo, a tomar decisiones desacertadas por apresuradas o poco meditadas.

Una de las necesidades impostergables de la ciudad, y más después del mencionado informe técnico sobre Casa Natal Jovellanos, es la provisión de un espacio suficientemente amplio y bien preparado para acoger las colecciones de arte gijonesas. El documento sobre el futuro TECC acierta a la hora de proponer un discurso museístico que engarce esos más de dos milenios y medio de historia local, con paradas en la romanización, la vida conventual (la ilustre monja María Xosefa Xovellanos) o en el perfil industrial y obrero de la villa (las cigarreras, por supuesto). Pero queda menos claro de qué modo se incorporará ahí el fondo artístico de más de 4.000 piezas. La superficie de Casa Natal Jovellanos, donde solo se puede exponer una mínima parte de ese acervo, es de mil metros cuadrados; el espacio previsto para ese uso en Tabacalera tiene seiscientos metros cuadrados más. Es posible, por tanto, que el actual y acuciante problema de exposición de esas colecciones no quede resuelto pese a la alta inversión en Cimadevilla. Curiosamente, el espacio de acceso y recepción del futuro equipamiento –un distribuidor, además, del edificio histórico y al de nueva planta– tendrá una superficie de 1.150 metros cuadrados. Este extremo merece alguna explicación.

Metafísica del ir y el estar.

Traslado de las sedes del FICX y de Feten, espacios expositivos, escénicos o musicales, salas de ensayos, oficinas, residencias de creación, cafetería, una llamada “Zona joven” (un lugar “no solo ‘al que ir’ sino en el que ‘estar’”, se dice) vinculada a los videojuegos o a las nuevas formas de cultura digital, una sala de usos múltiples con aforo para 400 personas vinculada a las proyecciones del FICX… Toda una batería de propuestas sin mayor conexión, salvo que ocuparán el mismo edificio. La impresión es que se han tomado cosas de aquí y de allá –algunas se solapan incluso con las líneas de trabajo de Laboral Ciudad de la Cultura y Creación Industrial– sin que haya mayor nexo entre ellas. Tabacalera será en realidad, si nos atenemos al documento conocido, la suma de una propuesta museística que puede resultar insuficiente con la de otras manifestaciones culturales diversas. ¿Resultará atractiva esa combinación para generar actividad y llevar públicos hasta Cimadevilla? ¿Cómo repercutirá el TECC en los otros equipamientos culturales gijoneses? Las preguntas, las dudas, están ahí. Acertar es importante para no recaer en la melancolía.