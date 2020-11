La FP resiste en sus talleres al coronavirus

En su caso, este año tienen 180 alumnos en formación reglada a los que hay que sumar a quienes acuden al centro para la obtención de certificados y acreditación de competencias. Son otros 700 estudiantes. “En nuestro caso se trata de una formación reglada internacionalmente, y debemos impartir formación de forma presencial sí o sí”, recuerda Indalecio Estrada, director del centro. Por eso, se han establecido turnos rotatorios, según los cuales un tercio del total funciona online, pero de manera que todos pasen por las aulas de forma presencial. En su caso, juega a favor el hecho de que los simuladores que utilizan para la formación de los estudiantes “tienen como máximo seis puestos, no hay problema de aforo”. Y para el resto de prácticas presenciales, “con mascarilla, distancia e higiene; no hay más”.

Gracias a las nuevas tecnologías “podemos hacer formación teórica a distancia, aunque a muchos profesores nos ha obligado a un esfuerzo extra de preparación de contenidos y de adaptación de programas; estamos acostumbrados a otros modos de trabajar, especialmente en FP”, razona Saralegui, piloto de Marina Mercante y profesor de Náutica en el centro. La ventaja con la que cuentan, pese a todas las restricciones y posibles riesgos, es que “nuestros alumnos se juegan su futuro laboral en un sector con alta demanda, y por lo tanto se cuidan mucho”. “Vienen en muchos casos a formarse en estas profesiones por tradición familiar y eso pesa a la hora de que aquí nadie se quita la mascarilla ni incumple las normas”, afirma el profesor.

En la Fundación Revillagigedo, por su parte, los talleres siguen funcionando a pleno rendimiento, en grupos más reducidos y con la seguridad de contar con espacios muy amplios y ventilados. La formación presencial se combina con teoría online y turnos rotatorios para asistir a las prácticas. “No hay problema, están todos los talleres abiertos porque lógicamente la Formación Profesional es manual y hay que hacerla aquí”, recalca el director, Emilio Díaz. Y los alumnos “están respondiendo de forma muy responsable, están muy concienciados y los resultados de la docencia presencial están siendo mejores de lo esperado”, a pesar de que “al principio del curso llegaban un poco asustados; ahora ya se han adaptado a una realidad diferente”.

La sensación general es la de que había ganas de volver. Efrén Arboleya, de 24 años y alumno del grado superior de Construcciones Metálicas, tenía miedo justo a lo contrario. “A no poder trabajar en el taller, la mascarilla y demás es lo de menos. Lo que queríamos era poder usar las máquinas porque sin practicar aquí es como si no hiciéramos nada”, reflexiona en medio de un enorme taller en el que se golpea, se suelda y se aprende a usar las habilidades manuales. Su compañero Pelayo Suárez, de 21 años y estudiante del mismo grado, conviene en que “hay mucha limpieza y desinfección cada vez que se utilizan las cosas, siempre llevamos guantes en el taller y eso es una ventaja”, explica, contento de haber vuelto tras el confinamiento de marzo porque “es el último año que me queda y sin las prácticas, fastidiado; necesito terminar”, relata, con el aliciente de que “hay trabajo después de acabar”. Y con esa misma esperanza la joven Clara Paniagua, de 16 años, se ha embarcado este curso en la FP básica de Fabricación y Montaje. “Al principio con un poco de miedo, porque todo era nuevo y con toda esta situación peor, pero ahora ya estoy contenta, lo llevo bien”, asegura.

El temor en el centro viene derivado más bien de las reformas que se prevén en la LOMLOE, con las que “de nuevo tememos que la concertada pase a un segundo plano cuando este año tenemos más matrícula que nunca”, lamenta el director del Revillagigedo.

Una situación de récord de matrícula es la que también se vive en el centro de FP La Laboral, con más de 1.600 alumnos. La pauta es la misma que en el resto de centros: “organización de grupos más pequeños de alumnos, docencia online y presencial en turnos alternos y mantenimiento de los talleres para las prácticas”, explica la directora, María Goiti, quien también rompe una lanza por la digitalización y la necesaria formación del profesorado en este sentido. “La pandemia nos ha obligado a ser más digitales que nunca, pero es una herramienta que ha venido para quedarse y debemos aprovecharla al máximo. Eso implica que todos nos concienciemos y nos preparemos, estamos viendo el potencial de los simuladores en los talleres y lo mucho que facilitan el seguimiento de las clases a los chavales que están en casa”, explica.

En las áreas de mecanizado, automática y neumática se están utilizando ya estos simuladores, y el resultado es “muy bueno”, señala Jesús Barranco, jefe de estudios adjunto y profesor en el centro. “Si se confinara de nuevo, aunque nadie lo quiere, los alumnos podrían seguir haciendo las prácticas simuladas desde su casa en varios campos”, indica. Y estudiantes como Cristian Felgueres o Jaime Fernández podrían seguir formándose sin mayor problema. “Es una buena idea, es la forma más cercana a hacer las prácticas físicamente”, señalan.

En departamentos como Fabricación Mecánica aún pesa mucho lo presencial, el taller en vivo, aunque también se están introduciendo nuevas herramientas digitales que ayuden a impartir la docencia práctica en caso de confinamiento. Aún así, “queremos mantener la mayor presencialidad posible”, señala el jefe del departamento, César Corte, porque “la mejor manera de aprender es con las máquinas, el taller es lo que más gusta a los chicos”.

Naiara Soengas lo tiene claro. “Teníamos mucha gana de volver al taller después del encierro, la gente está muy motivada y es muy cuidadosa porque no queremos volver a pasar por lo mismo”, explica mientras suelda y se aplica con una radial en una de sus prácticas la que hoy por hoy es la única alumna de la Laboral en Soldadura y Calderería. “Es fundamental tener las horas de taller, porque luego vamos a la empresa y no necesitamos”, reflexiona. Al igual que Avelino Rico, profesor de Programación de la Producción, quien a pesar de las ventajas online, recalca que “nada puede sustituir a palpar las máquinas y aprender a controlarlas, es imprescindible”. Y los chavales “lo saben y tienen ganas de hacerlo bien”.

Por el momento “el curso se desarrolla con mucha normalidad”, valora por su parte Javier Cueli, director general de Enseñanzas Profesionales del Principado, quien considera que las prácticas manipulativas “son necesarias”, si bien “en otros módulos se puede hacer formación telemática de calidad”. En la situación actual “se ha visto la necesidad de usar recursos que antes se usaban de otra forma”, y no deja de ser una ventaja porque “en las empresas también se usan simuladores”. Y por eso, “debemos insistir en la formación de los docentes en el uso de las herramientas de hoy en día”.

Eso sí, con el deseo de profesores y alumnos de que todo siga marchando bien y en los talleres resuenen por mucho tiempo martillos, mazas y equipos de soldado. Será la señal de que todo marcha “como debe” .