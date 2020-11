“El gobierno mira para otro lado ante el colapso en Urbanismo”, afea Cs

Ante este colapso, Pérez Carcedo afea que en la actualidad solo estén asignados a la oficina de Urbanismo tres trabajadores, y uno de ellos perteneciente a los planes de empleo municipales, por lo que no está fijo. El concejal del ramo, el socialista José Luis Fernández, “nos dijo que con la nueva relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento se aumentaría el personal, pero todo sigue igual”, critica el edil de Ciudadanos, que pide “un compromiso claro para reforzar el servicio” y, con ello, poder elaborar el plan aprobado en el Pleno de enero (a iniciativa de su partido) y en el que se establecía la necesidad de crear “un calendario claro” para ir adecentando estos terrenos abandonados por medio de ejecuciones subsidiarias (el Ayuntamiento realiza estas labores a cuenta de la empresa). Para ello, en agosto se licitó un contrato con la empresa Obras Viales e Infraestructuras del Norte, por valor de 140.000 euros, pero a día de hoy “todavía no se ha hecho nada”, censura Pérez Carcedo, que entiende que ese presupuesto “no es suficiente” para realizar todos los arreglos que hay que hacer. Más aun cuando “este año se ejecutará muy poco” por el retraso acumulado. Con todo, desde la formación naranja piden, una vez identificados los solares, “hacer un seguimiento periódico, requerir a los dueños para que arreglen lo que sea necesario y, si no, actuar”.

El edil concejal critica igualmente que estos solares y parcelas “son un foco de insalubridad e inseguridad” ya que en algunos, además de la maleza, existen construcciones en mal estado de conservación o incluso restos de maquinaria de obra “que pueden suponer un peligro”. “Es un problema que urge solucionar”, advierte. Por ello, instan al gobierno a “contactar con las asociaciones de vecinos, para que digan qué actuaciones son más urgentes”.

De hecho, enfatiza Pérez Carcedo, el equipo de gobierno “no se está tomando en serio” esta problemática, sino que “miran para otro lado”. “En la oposición siempre enarbolaban este tema y ahora que gobiernan no hacen nada de nada”, recrimina.

Además, el concejal de Ciudadanos propone incluso el poder “utilizar temporalmente” estos espacios, como aparcamientos o zonas verdes, una vez que se hayan adecentado y hasta que sus dueños les den otro uso a estos solares y parcelas que esperan soluciones.