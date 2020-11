Alejandro Orviz: “La pandemia ha atraído al comercio electrónico a población que era reticente”

–¿Cómo y con qué objetivos nace Blucó?

–Blucó nace en junio de 2017 con el propósito de cubrir un hueco en el mercado, que yo pensaba de que de manera general no era cubierto por el resto de agencias, y por la necesidad de una consultora que acompañase a cualquier empresa que quisiera vender online de una forma integral. Es decir, no solo que te desarrollaran una tienda online o que te hicieran algunas campañas de publicidad online, sino ir mucho más allá y ayudar al cliente a definir cual es su estrategia correcta para la venta online, que tecnología utilizar. Por supuesto marketing online también, pero hay mucho más. ¿Cómo afecta a una empresa tradicional en su operativa diaria la venta online? ¿Están listos para la logística? ¿Conocen las implicaciones legales de vender online? Yo vi que todos estos servicios, no se daban y en muchos casos solían ser la base de los fracasos de las compañías que intentaban e intentan comenzar a vender online.

El pequeño comercio físico está desapareciendo, pero habrá tiendas que sobrevivan reinventándose

–¿Estamos ante el gran empujón al e-commerce con la situación que estamos viviendo?

–Sin duda está situación ha acelerado el proceso de consolidación del comercio electrónico, y seguramente será un Black Friday y una Navidad de récord para las ventas online, pero lo importante es que va a pasar después, cuando la pandemia pase. ¿Va a haber una vuelta a la compra en tienda? La respuesta corta es que sí volverá, pero ya no en los números anteriores, ya que una parte importante de la población que había sido más reticente a la compra online se ha visto forzada a ello y ahora le gusta, le ha visto las ventajas. En cualquier caso, en mi opinión esto va a depender mucho de cada sector.

–¿Cuáles son las claves para triunfar en este sector?

–No hay varita mágica, pero mi recomendación principal es que peleen las batallas que pueden ganar, que se olviden del resto. Hay que buscar los canales adecuados para llegar al cliente. Que por otro lado ya demanda omnicanalidad o podríamos decir facilidad. Mientras las empresas nos volvemos locas hablando de comercio online y offline, en la práctica como clientes ya no diferenciamos los dos mundos, miramos el móvil antes de comprar cualquier cosa, miramos las opiniones de otros, luego vamos a la tienda y tocamos, y luego a veces compramos online, otras offline, otras compramos online y pedimos recogerlo en la tienda, es decir, como clientes no vemos dos canales, vemos un único camino en el proceso de compra.

–¿Qué papel juegan en este escenario firmas como Amazon, Ali Express...?

–Ahora mismo son los actores clave, los marketplaces. Han llegado para cambiarlo todo. Cuando monté la empresa hace tres años pensando en “comercio electrónico” y pensando aún que eso era tener una tienda online y seis meses después me doy cuenta de que el e-commerce ha muerto. El modelo que mucha gente tiene en la cabeza es que para vender online necesita montar una tienda, y para el 80 por ciento de ellos la respuesta es no. Es un error que lo hagas porque no vas a ser competitivo. Nos bombardean en los medios con lo que crece el e-commerce anualmente, a dobles dígitos durante años. Pero, ¿quién crece? Nueve de las diez tiendas online que más venden en España son marketplaces. Entre Amazon y Aliexpress copan el 20 por ciento del comercio electrónico. El 63 por ciento de la gente que busca producto en internet lo hace en estos marketplaces, ya no lo hacen en Google, por lo que una marca necesita estar en estos marketplaces sí o sí, en caso de que quiera estar en la mente del potencial cliente. Si no, en la práctica, lo que está haciendo es simplemente no ser considerado por el cliente final. Desde Google no llega a él.

Los compradores miran en el móvil antes de adquirir el producto, ya no se diferencia entre la tienda real e internet

–¿Cualquiera puede poner en marcha un negocio de venta on-line? ¿Cuántos fracasan?

–No. No todo el mundo puede. La gran paradoja es que todo el mundo debe y no es fácil. Un frutero no necesita montar una megatienda online, pero si debería tener hoy día un whatsapp disponible para sus clientes, donde les dé ese trato preferencial, les recuerde cuando les llega la fruta de temporada que tanto les gusta, que se lo ponga “fácil”.

–¿Estamos ante la muerte del pequeño comercio físico?

–Esto es lo que está pasando, lo podemos asumir o no, no es una cuestión de justicia. En cualquier caso, hay que recordar que en los 80, las tiendas de barrio iban a desaparecer porque aparecieron los supermercados; y en los 90, las pequeñas tiendas porque aparecieron los centros comerciales, ahora estamos en la siguiente revolución. Y al igual que en las anteriores hubo tiendas que sobrevivieron reinventándose, ahora ocurrirá lo mismo. Si bien, es cierto que muchas también desaparecen, por una simple razón, y es que no aportan ningún valor diferencial.

–¿Qué piden los grandes clientes a su consultora?

–Tenemos la suerte de que a pesar de ser una agencia pequeñita aquí perdida en la tierrina ya hay grandes marcas como Lladró, Gioseppo, Martiderm, De’Longhi o Capsa entre otras que están apostando por nosotros para que les ayudemos a navegar en este nuevo mercado online que son los marketplaces para posicionar su marca y tratar de acertar con la estrategia. Ése es el objetivo que todos tienen.