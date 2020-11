El hombre acusado de arremeter contra dos policías de paisano la pasada Nochevieja, cuando fueron al domicilio donde se encontraba para poner una denuncia por ruidos, aseguró ayer en el juicio que “no sabía que eran policías”. “Pensaba que eran vecinos que bajaban a molestar y llamarnos la atención”, dijo. Igualmente, el encausado, que responde a las iniciales J. M. B. R. y que se enfrenta a una pena de un año de prisión, negó ante el juez haber agredido e insultado a los agentes. De hecho incidió en que fue a él a quien golpearon los policías, tirándole al suelo con violencia para ponerle las esposas.

Una versión completamente contrapuesta a la que ofrecieron los dos agentes, que aseguraron que el acusado estaba presente, “a unos dos metros de distancia”, cuando ellos se identificaron como policías, “de viva voz y enseñando la placa y el carnet profesional”. Por ello, no dudaron en asegurar que “lo sabía perfectamente”.

A pesar de ello, según el relato de los agentes, J. M. B. R. se abalanzó sobre ellos agarrando a uno de los policías de la solapa de la cazadora. Ambos cayeron al suelo con el arrestado durante el forcejeo, momento en el que uno de los policías sufrió lesiones en una mano, de las que tardó en curar doce días. Consta un parte del Hospital Begoña que lo certifica. El testimonio de ambos agentes es “coherente y verosímil”, en palabras del Fiscal, que mantuvo su petición de 1 año de prisión, además de una multa de 900 euros y una indemnización al agente herido de 480 euros. Del mismo modo, censuró que el encausado “refiere una actuación policial que podía ser objeto de denuncia y no se presentó ninguna denuncia en tal sentido”. Además, no cree que el consumo de alcohol por parte del encausado –apuntado por uno de los policías–, pudiera ser tomado como atenuante.

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución del acusado, entendiendo que según su declaración y la de su expareja –titular del piso donde sucedieron los hechos, y quien abrió la puerta a la Policía– no se puede probar que J. M. B. R. acometiera a los agentes, remarcando que el encausado “no estaba enterado de que eran policías”. No obstante pide, de forma subsidiaria, calificar los hechos como desobediencia leve o resistencia no grave.