La ausencia de votos en contra no fue suficiente para que la concejala Natalia González, como presidenta de la sociedad, consiguiera los apoyos suficientes para sacar adelante la propuesta presupuestaria para el año que viene de la Empresa Municipal de la Vivienda. Emvisa presentó una previsión económica de 5,7 millones, de los que 4,3 se van directamente al pago de ayudas al alquiler, pisos compartidos para estudiantes, el servicio de asesoramiento y el recién estrenado programa “Xixón alquila”. A esos 5,7 millones de presupuesto corriente hay que sumar 260.300 euros en inversiones.

Votaron a favor los representantes de los dos partidos que sustentan al gobierno (PSOE e IU) y la representación del Conseyu de Mocedá. El resto de los consejeros se abstuvieron con lo que no se alcanzó la mayoría absoluta y la propuesta no fue aprobada. Una decisión que, en principio, no tiene un efecto directo.

Sí fue aprobado en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), que preside Olmo Ron, un presupuesto de gasto corriente de 37,5 millones de euros a los que hay que sumar 5 millones de inversión. La cifra más alta de la historia municipal, se reivindica desde la empresa. Votaron a favor los consejeros del PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Vox y Comisiones Obreras. Se abstuvieron Podemos-Equo, PP y la representación vecinal y votaron en contra UGT y Foro.

La aprobación de un presupuesto de 836.851 euros para el año que viene fue también el motivo de la reunión ayer del consejo de administración del Centro de Transportes. El proyecto presupuestario salió adelante con los dos votos de los consejeros municipales de PSOE e IU y los seis que representan al Principado al ser una sociedad mixta. Se abstuvieron Ciudadanos, Foro y PP y votó en contra Vox.