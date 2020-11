La mujer que afronta una pena de dos años y tres meses por un delito de apropiación indebida por haberse quedado con 1.573 euros de la fianza de una operación inmobiliaria de traspaso de un local hostelero se declaró ayer inocente en el juicio y aseguró que ese dinero se correspondía con sus honorarios. El Ministerio Fiscal entiende, no obstante, que la encausada “no tenía derecho a quedarse ni un euro”, ya que “solo era la intermediaria y tenía esa cantidad en depósito para dársela a otra”.

Los hechos ocurrieron en mayo del pasado año. La denunciante encargó a la enjuiciada, de forma oral, tras encontrársela por la calle y en base a otras operaciones similares que habían realizado en el pasado, que le buscase un local hostelero para instalarse. Le ofreció uno sito en la calle San Bernardo y, tras visitarlo, y en concepto de fianza “para que no me lo quitara”, en palabras de la denunciante, abonó 2.000 euros. Finalmente, la denunciante se echó atrás “al cambiar las condiciones que me había dicho” para adquirir el local.

Tras ello, denunciante, denunciada y dueño del local se reunieron en el despacho de la encausada para firmar la devolución de la fianza. Los tres firmaron, en un documento, la entrega de ese dinero a la denunciante. Y, rubricado el papel, el dueño del local se fue. “No le entregó los 2.000 euros en mi presencia”, aseguró ayer este hombre.

Así lo explicó también la denunciante, que explicitó que “jamás recibí los 2.000 euros” y que “jamás me dijo que tenía que pagarle nada por la gestión”. Según su relato de los hechos, tras firmar el documento, la denunciada le entregó únicamente 427 euros, asegurando que los 1.573 euros restantes se los quedaba en concepto de honorarios. “La conocía, no sabía que me iba a hacer esto, fui muy ingenua”, remarcó la denunciante, que relató cómo conocía a la encausada desde hace más de una década y había realizado un negocio similar con ella en el año 2005.

Una versión muy distinta a la de la enjuiciada, que asegura que primero le devolvió el total de la fianza –cuatro billetes de 500 euros– y luego la denunciante le entregó los 1.573 euros de sus honorarios.

“La manifestación exculpatoria no es creíble”, zanjó el Fiscal, que asegura que “queda perfectamente acreditado el delito de apropiación indebida” ya que “hay un testigo que asegura que, delante de él, no se le devolvió el dinero” aunque ya se había firmado esta devolución. Con todo, considera que “la confianza previa se ha demostrado” durante el juicio y que la actitud de la denunciada es “especialmente reprochable”. Por todo ello, interesa un año de prisión.

Hasta los dos años y tres meses eleva su petición la acusación particular, que solicita estimar el agravante de “abuso de relaciones personales y credibilidad profesional” ya que “se conocen de negocios similares, en los que no le cobró nada”, remarcando que en este caso “no consta ese derecho a cobrar honorario alguno”. La defensa, por su parte, pide la libre absolución.