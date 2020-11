Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 36 años y vecino de Gijón como presunto autor de los delitos de estafa y hurto. En total, se hizo con 60.125 euros en trece robos. Al arrestado le constan varias reseñas policiales y detenciones por hechos similares.

El modus operandi que utilizaba era siempre el mismo: visitaba a personas en sus domicilios bajo la excusa de ofrecer artículos en venta, aprovechando un descuido de estos para hacerse con sus tarjetas bancarias y luego poder retirar el dinero de las cuentas mediante extracciones o transferencias bancarias en cajeros automáticos. Además, prácticamente todas las víctimas son personas mayores que viven solas en sus domicilios. El hombre se valía de su experiencia trabajando en el sector para hacerse pasar por vendedor a domicilio, lo que le permitía tener confianza con las víctimas.

En total, el hombre llegó a defraudar 60.125 euros sumando todos los atestados en los que el detenido está implicado, sumando trece denuncias. Los investigadores, no obstante, no descartan que esta persona haya cometido mas hechos de similares características y no hayan sido denunciados por sus víctimas. El arrestado pasó ayer a disposición judicial.