Diplomada en Turismo y con formación en comunicación y protocolo, María Muñiz García (Oviedo, 1984) se afilió a Vox y comenzó a colaborar con el partido en Gijón. Tras formar parte del grupo municipal desde su llegada a las instituciones como trabajadora, ahora da un paso adelante como coordinadora de la junta electoral de Gijón, Carreño, Villaviciosa, Colunga y Caravia.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa?

–Con ilusión, con humildad, mucha honestidad y, sobre todo, trabajo. Soy consciente de que es muy difícil y tengo un gran reto por delante. No es que Álvaro de Zulueta, mi antecesor en Gijón, haya sido cesado, sino que, al convocarse las elecciones internas, se suspendieron todos los cargos existentes. Y ahora han decidido apostar por mí, aprovechando para dar un giro al partido, en una época de cambios de toda la estructura interna.

–Su nombramiento se ve como un intento de acercamiento entre el grupo municipal y el partido.

–Siempre hemos estado unidos, trabajando de forma conjunta. Nunca existió esa fractura de la que se habla. Evidentemente, siempre hay capacidad de mejora. Por eso, ahora queremos integrar a ambos, fusionarlos y que sea todo un conjunto: grupo municipal, partido, afiliados, simpatizantes... Así las comunicaciones serán más fluidas, llevando las peticiones de unos y otros a las instituciones.

–Niega crisis, pero la salida de Manuel Cristóbal, primer líder local, del partido no fue sencilla.

–Nosotros siempre dijimos que su cese se debió a motivos de organización, dentro del partido y su actividad. A medida que el partido y el grupo municipal fueron arrancando, sus necesidades cambiaron.

–¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?

–Esencialmente, no defraudar a nuestros votantes y a la gente que puso ilusión en nosotros. Y, a partir de ahí, mejorar nuestras expectativas. También que nuestros afiliados se sientan más integrados en el partido, participando en la toma de aficiones. Igualmente, aumentar el número de afiliados y simpatizantes, para mejorar los resultados electorales en los próximos comicios e, incluso, estar en el gobierno.

–¿Qué tiene que hacer Vox para conseguir más presencia en las instituciones?

–Lo primero, nos tienen que dejar. Percibimos, dentro de la política, cierta discriminación. Muchas de nuestras propuestas no salen adelante, aun siendo muy similares a las de otros partidos, simplemente por ser de Vox. Tenemos que conseguir que se nos escuche, que se nos pierda el miedo. Y llegar a la gente de a pie, que nos puedan escuchar como somos, no como nos quieren hacer parecer.

–Precisamente, el equipo de gobierno insiste en apartarles de las negociaciones de calado.

–El equipo de gobierno se llena la boca hablando de igualdad y de no discriminación, destinando cantidades ingentes de dinero en ello. Pero luego no son capaces siquiera de ser democráticos, con un enorme desprecio a los miles de votantes de Vox en Gijón. No tienen que gobernar solo para sus votantes si no para la ciudadanía en general.

–El último veto se dio en los presupuestos, donde el PSOE e IU se negaron a negociar con ustedes.

–Nos da la sensación de que, con los presupuestos, no han hecho los deberes. Ahora es más necesario que nunca tener unos presupuestos elaborados partiendo desde cero, siendo muy austeros, pensando solo en la ciudadanía y sus necesidades reales. Vemos inmoral que se destinen 175.000 euros a la Semana Negra cuando nuestros conciudadanos no van a tener si quiera un plato que llevar a la mesa. Toca apretarse el cinturón, y lo primero sería ayudar a la gente, que son quienes más realmente lo necesitan.

–¿Qué balance hace de este año y medio de Vox en el Ayuntamiento de Gijón?

–Nuestra participación está limitada por la representación que tenemos: solo dos concejales de los 27 que conforman la corporación. Aun así, intentamos aportar ideas. Pero nunca entorpecemos todo lo que suponga dar un impulso real a la ciudad, sea quien sea el grupo municipal que lo proponga. Hemos votado a favor de proposiciones de todos los grupos municipales, pero pedimos que exista reciprocidad.

–¿Y del gobierno municipal?

–Tanto Ana González como su equipo de gobierno tienen marcada una agenda muy ideologizada, desatendiendo las verdaderas necesidades de la ciudad. No se ha avanzado nada en las infraestructuras clave, como la plantona, la regasificadora, la Zalia... Nos encontramos con sobrecostes muy importantes en el pozo de tormentas o el cambio de ubicación de la estación intermodal. También han buscado problemas donde no los había con la peatonalización del Muro y la nueva ordenanza de Movilidad.