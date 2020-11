Un domingo entre la playa y la Navidad

Unos ya están pensando en la Navidad y otros no quieren dejar atrás el verano. La distancia de seguridad y las mascarillas no son la única rareza de este remate del noviembre gijonés. El buen tiempo y la cercanía de las celebraciones de final de año hace que coincidan en la misma jornada imágenes tan dispares como la de bañistas al sol en la playa de San Lorenzo (a la derecha) y la de los vecinos de Santa Bárbara presumiendo de su propio árbol de Navidad (a la izquierda). Su particular decoración se suma a la preparación de las luces de Navidad. A lo largo de hoy está prevista una reunión para decidir si el encendido se mantiene para el día 27 o se retrasa en base a la reapertura del comercio.