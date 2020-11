Cerca de un centenar de vecinos de la calle Costa Rica, en La Calzada, salieron ayer a manifestarse para exigir al Ayuntamiento el derribo de tres viviendas en estado ruinoso que hay al final de dicha vía, cerca de la confluencia con la calle Bolivia. Estas residencias apenas tienen dos alturas, algunas se encuentran habitadas y según afirman los residentes, debido a su estado, la caída de cascotes es habitual. “No podemos esperar a que suceda una desgracia”, apunta Marisa Cacheiro, la promotora de la protesta.

La de ayer fue la primera concentración que realizan los vecinos de la calle Costa Rica, pero no descartan que en un futuro haya más. Será si el gobierno local no accede a cumplir sus peticiones. Según apuntan, dichas viviendas están afectadas por el plan urbanístico desde hace años. Por lo tanto, sus dueños, que también están a favor del derrumbe, no pueden acometer ningún arreglo. “Ellos están interesados en que se solucione”, comenta Cacheiro.

En total, participaron vecinos de 16 comunidades de la calle Costa Rica y aledaños. Relatan que, con el paso de los años, la situación solo ha hecho que empeorar. Denuncian la presencia de ratas y de suciedad. Recientemente, explican, hubo una pequeña explosión porque un ratón mordió parte del cableado eléctrico. Lo cual generó también un breve apagón. “Tengo la puerta de mi negocio cerrado, porque tengo miedo de que entren las ratas dentro”, asegura Cacheiro, que regenta una peluquería.

El principal problema, explican, es que a pesar de que la vía no sea de las más populosas de la ciudad, sí que tiene cierto trasiego de peatones. En la misma calle está el colegio público Federico García Lorca y no mucho más lejos está el instituto Padre Feijoo. “Aunque no sea una arteria principal, no es una calle muerta. Por aquí pasa gente y muchos escolares”, insiste.

Las viviendas bordean una zona verde. En teoría, cuando se proceda al derrumbe, el hueco futuro debería agrandar ese terreno. Los vecinos ya registraron quejas en 2016 y 2018 con Foro en el gobierno local. “Vemos que hay presupuesto para otras obras, así que creemos que ya va tocando”, indican los vecinos de la calle Costa Rica que no descartan realizar más manifestaciones pronto.