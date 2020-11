El Patronato Deportivo urge una inyección de dos millones para los fondos a clubes

Además, este pozo se hace aún mayor debido a otra circunstancia: la prórroga presupuestaria evita que se puedan prorrogar los convenios nominativos no plurianuales, la tipología más utilizada en el Patronato, debido a que las subvenciones concedidas por el Consistorio a cada entidad dependen en gran medida de en qué categoría milite o qué torneos dispute, con lo que se hace imposible firmar convenios a varios años vista –que sí mantendrían su vigencia con la prórroga presupuestaria–.

De esta forma, el Patronato ve cómo las aportaciones municipales a las distintas entidades deportivas de la ciudad, por valor de 474.000 euros, no se han podido incluir en los presupuestos del ente público para el próximo año. De esta forma, el Patronato necesita que se le insufle casi medio millón de euros más –a sumar a los 1,5 millones perdidos en ingresos por tasas– para hacer frente a estas subvenciones a entidades deportivas de la ciudad.

Una inyección monetaria que, no obstante, fuentes del Patronato no creen que esté en peligro. Este aumento del presupuesto podría venir por dos cauces distintos: o bien gracias a una modificación presupuestaria o bien incorporando los remanentes municipales. Sea como fuere, desde el Patronato se confía en que esta inyección monetaria pueda salir adelante sin mayor problema. No obstante, sí llaman la atención sobre la necesidad de “agilizar” estos trámites en las cuestiones más burocráticas para evitar retrasos innecesarios, sabiendo que han de aprobarse en la comisión de Hacienda, pasar por el Pleno y luego suscribir esos convenios, con lo que se podría tardar meses en su puesta en marcha.

Las entidades más afectadas son el Club Balonmano Mavi La Calzada (que pierde 115.00 euros), el Club Patín Solimar (100.000 euros), el Club Deportivo Balonmano Gijón (48.000 euros), el Real Grupo de Cultura Covadonga (44.000 euros), el Círculo y Conocimiento Gijón Baloncesto (40.000 euros) o el Club Natación Santa Olaya (24.000 euros). A ellos se suman otros como el Gijón Basket, el Gijón Mariners o la Agrupación Deportiva Gijón Jovellanos (11.000 euros de pérdida cada uno).

Respuesta a La Asunción

Además, el presidente del Patronato Deportivo Municipal, José Ramón Tuero, respondió ayer a la misiva enviada por el Club Deportivo La Asunción para pedir la firma de un convenio que garantice su prioridad de juego en el campo de La Laboral, así como para poder reducir el precio que paga por el uso de la instalación, criticando el trato discriminatorio que, a sus ojos, están sufriendo.

“No estamos dando un trato diferenciador al club, se aplica, como no puede ser de otra forma, el mismo criterio que al resto de entidades”, recoge la misiva, que explica que el club no puede acogerse al precio reducido de alquiler de 4 euros por hora por razones sociales ya que “este precio será de aplicación previo informe técnico, cuando el evento o proyecto tenga un claro fin benéfico o solidario, y sea de carácter puntual y no periódico”, con lo que “nunca será de aplicación a una actividad deportiva federativa, continuada que tiene un fin competitivo con carácter de temporada”.

Además, se hace especial hincapié en que “las instalaciones deportivas municipales gestionadas por el Patronato no se conceden en exclusividad a ninguna entidad deportiva, los horario son distribuidos por el personal técnico del Patronato y la demanda supera la oferta cada temporada, intentando acomodar las peticiones recibidas” ya que, remarca el escrito, “el parque de instalaciones deportivas municipales es insuficiente para atender el crecimiento asociativo”.

La misiva termina afeando “la actitud de la Junta directiva” de La Asunción, que ya amenazó al Consistorio con acudir a los tribunales si no se soluciona la situación, tildando dicha actitud de “continúo hostigamiento hacia el Patronato desde el inicio de la presente temporada”.