El número premiado con el primer premio (de 600.000 por serie) de la Lotería Nacional de hoy, jueves ha sido el 26626. El segundo premio (de 120.000 euros a la serie) ha recaído en el 42980. Los reintegros han ido para los números 6, 0 y 2. De ese segundo premio al menos un décimo ha sido vendido en la administración situada en la calle Covadonga 19 de Gijón. Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no te preocupes. Recuerda que esta noche tienes una nueva oportunidad de probar suerte con los sorteos de La Primitiva, la Bonoloto y el Sueldazo del fin de semana de la ONCE (en este enlace te mostramos los resultados de los sorteos de días pasados).