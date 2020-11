Los artistas dedicados a la magia claman contra la suspensión del festival gijonés, al que sitúan como uno de los mejores espectáculos de toda España. El ejemplo más efusivo del malestar generado entre la profesión es el del asturiano Anthony Blake, que considera la decisión como “el mayor absurdo y la mayor gilipollez del mundo”. “He recorrido toda España y me conozco todos los festivales de magia del país: el de Gijón es ejemplar y estoy cabreadísimo” con una decisión que “no se entiende”, denuncia el mago, que representa el sentir general del gremio.

El ilusionista asturiano considera que la alcaldesa, la socialista Ana González, “debería dar explicaciones a los ciudadanos, porque no se puede comprender que se suspenda algo que funciona, porque este festival han pasado 25.000 personas en un año”, recuerda. “Los ciudadanos deberían estar muy atentos para ver cuánto dinero se destina a otra alternativa y a quién se da ese dinero”, abunda Blake, porque “los vecinos se merecen explicaciones”. “Este era un festival blanco, aquí no hay política”, asegura el mago. Sus quejas no son las únicas en la profesión.

Héctor Sansegundo, también conocedor de lo que se hace en otras regiones del país, resalta “la pena enorme y horrible de que se suspenda algo que funcionaba muy bien y con tan poco coste, porque el presupuesto que maneja José de Armas es siempre muy ajustado”. Por eso “es incomprensible, el festival gijonés es de lo mejor de España, todo el mundo quiere ir a Gijón”, asegura. Jeff Toussaint, por su parte, considera “un razonamiento mediocre” el que se ha puesto como excusa para suspender el certamen. “Es sin duda alguna, la mejor manera de dejar tiradas a más de 25.000 personas que se ilusionaban y disfrutaban de un festival de magia que funcionaba de maravilla todos los años, tres semanas de cultura que elevaba el nombre de Gijón y Asturias como un sitio mágico en las fiestas navideñas, un festival con madera y renombre al nivel europeo”, lamenta el hipnotista. “Es sencillamente lamentable”, resume.

En la misma línea se posicionan los grupos políticos de la oposición. Para ellos, también se trata de una decisión “sectaria” y “muy difícil de justificar”. Según denuncia Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, el único motivo es “su sectarismo político, porque era una iniciativa nacida bajo el gobierno de Foro; y sectarismo cultural, porque no es el tipo de cultura que quieren promover”. Además, critican que no se haya cambiado por otra programación, “despreciando a miles de familias de Gijón y de toda Asturias que disfrutaban cada año de la magia en el Teatro Jovellanos y en todos los barrios de la ciudad”.

En esa idea ahonda la edil Ángeles Fernández-Ahúja, que recalca que “el descarte del festival es una muestra más del sectarismo del gobierno de Ana González”. “Era un evento que funcionaba, con éxito de público”, recalca, antes de exigir que los socialistas elaboren un programa navideño “a la altura”. “Es lamentable que a menos de un mes para la Navidad, el Ayuntamiento no haya confeccionado un programa de actos, con alternativas a los actos más emblemáticos como sí se hizo con el FICX o la ‘Semana negra’”, denuncia Ahúja.

Ana Isabel Menéndez, edil de Ciudadanos, asegura que “Alberto Ferrao se ha visto acorralado” al “no existir un argumento razonado para eliminar el Festival de Magia de la programación”. “Apelan a un estudio de audiencias, cuando acaba de aprobarse el pliego para la contratación de ese estudio y la decisión de no contar con el Festival se tomó hace diez meses”, denuncia. Por ello, “cabe preguntarse para qué vamos a dilapidar decenas de miles de euros en ese estudio, si van a hacer lo que les dé la gana”, critica Menéndez. Por otro lado, “nos llama la atención que para ganar una audiencia se carguen a otra y que sea el público familiar el sacrificado, en plenas navidades”, alerta, antes de advertir que “la negativa a proporcionar información sobre el programa de actividades con el que van a sustituir el Festival nos hace sospechar que o no gozaría del favor de la población o responde a intereses partidistas”.

Es más, “hay ciertas manifestaciones culturales que les sobran porque no sirven de altavoz a su política cultural claramente ideologizada, y nos vemos en la obligación de recordarles que la pluralidad es muy sana y necesaria en democracia, y que se deben a todos los habitantes de Gijón”, recalca la formación naranja.

Igualmente crítico se ha mostrado el concejal de Podemos Juan Chaves, quien subraya “las explicaciones del concejal no convencen a nadie”, ante la certeza de que “se ha caído del calendario una actividad que tenía una buena aceptación sin alternativa que esté a la altura”. Por ello, en la formación morada “no entendemos que el Ayuntamiento no asumiera la organización teniendo en cuenta que pone a Gijón en el mapa de todo el país y al parecer sin mucho coste”, con el temor de que “ya no vuelva”.

Vox también tiene claro que “una vez más se ve que el interés cultural y lúdico del gobierno de nuestra ciudad se rige por su propia agenda”, y que “la actual situación sanitaria desvela, sin lugar a dudas, las preferencias y los apoyos del gobierno social comunista que dirige la ciudad”, espeta Eladio de la Concha, quien teme que “vayan haciendo desaparecer poco a poco todo lo que tenga que ver con la celebración de la Navidad tradicional y familiar”.

El edil de Cultura se escuda en que el evento “lo promovía un particular”

Alberto Ferrao, edil de Cultura, se escudó ayer en que el Festival de Magia de Gijón, que contaba con una asignación municipal de 30.000 euros, era un evento organizado por un promotor privado para cancelar una nueva edición este año. Por tanto, “nosotros como Ayuntamiento no hemos suprimido nada”, explicó. “Simplemente, por las condiciones que pedía, se llegó a que no quisiera celebrar el evento en nuestra ciudad”, explicó Ferrao, quien insistió en que “no ha habido desavenencias”. Desde el festival aseguran que pedían el uso del Jovellanos sin coste y el mismo dinero que el año anterior. Ferrao, por su parte, insistió en que Gijón contará con una “acción cultural vinculada al ocio familiar y las artes escénicas”, así como “a los programas punta de lanza como FETEN o Danza Gijón”. Además, recordó que está en marcha un estudio de públicos para organizar una programación que hará las delicias del público en la ciudad”. Asimismo se presentarán en breve las acciones previstas para recibir a los Reyes Magos ante la imposibilidad de celebrar la tradicional cabalgata como en otros años por las restricciones sanitarias.