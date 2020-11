Con un espectacular encendido de bengalas los hosteleros gijoneses quisieron esta tarde mostrar su apoyo a los compañeros que se encuentran encerrados en varios puntos del Principado. “Estamos en una situación muy grave”, alertó Félix Marcos, portavoz de la plataforma Hostelería con Conciencia, organizadora de la movilización, en la que se leyeron testimonios de varios hosteleros “explicando su situación en primera persona”. También se reprodujo un audio grabado en el encierro avilesino.

“Están haciendo una labor encomiable”, enfatizó Marcos, que entiende que “no todos tenemos la misma situación”. En Gijón, el verano fue un balón de oxígeno, pero entienden que no ocurrió lo mismo en todo el Principado. “Ellos no pudieron trabajarlo tanto, y su situación es peor”, apunta el hostelero, que apuesta por poder abrir de nuevo al público después del puente de diciembre.

“El problema es cómo vamos a poder abrir”, remarca Marcos, que apunta que “si nos limitan los aforos o los horarios, no dejará de ser un cierre encubierto”, toda vez que muchos hosteleros no podrán desarrollar su actividad con normalidad. “Habrá a quienes no les compense abrir”, asegura. “Hay gente que lleva muchos años detrás de la barra y no saben sin podrán volver a abrir o tendrán que cerrar para siempre”, advierte el portavoz hostelero, que asevera que “no sabemos ni cuándo podremos volver a abrir ni en qué condiciones”. Una “incertidumbre” que también se da en lo relativo al cobro de ayudas.

Para Marcos, “la hostelería es un sector muy importante para toda Asturias”, con lo que no acaba de entender cómo “el Ayuntamiento nos da la espalda, no colabora con nosotros”, explicitando que “nos sentimos desamparados”.

Para el lunes tienen organizada una multitudinaria marcha en coche por toda la ciudad, a la que está previsto que se sumen también proveedores en sus vehículos de reparto.