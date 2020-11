La concejala de Podemos-Equo Gijón Laura Tuero anunció esta noche su intención de presentar su candidatura a las primarias de Podemos en Gijón. Así, la actual portavoz de la formación, que acudió a las pasadas elecciones municipales en el número dos de la lista, optará a ser elegida como Portavoz Municipal, nombre que lleva el cargo de secretario general del partido en Gijón.

Tuero, número uno de la coalición verde y morada en el Consistorio tras el fallecimiento de Yolanda Huergo, da así el paso a liderar el partido en la villa de Jovellanos. Un puesto que lleva más de un año vacante, tras la renuncia del anterior secretario general, el que también fuera edil Mario Suárez del Fueyo. Desde entonces, al frente del partido se encontraba una gestora liderada por el exedil sierense David Fernández Suco.

A los comicios, que se celebrarán los días 18 y 19 de diciembre, también anunció que se presentará Alejandra Tejón, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Tuero explicaba así su decisión:

"Muchas son las personas que me han pedido que dé este paso para continuar la labor de reforzar Podemos en Xixón. Tras valorarlo con calma y meditar lo que supone este importante reto, he decidido presentar mi candidatura a la Portavocía Municipal. Lo hago desde la firme convicción de que Podemos en Xixón es imprescindible para mejorar la vida de los gijoneses y de las gijonesas, de las familias trabajadoras y de las clases populares. Con la experiencia acumulada y los conocimientos adquiridos estos cinco años en Podemos -como miembro del Consejo Ciudadano Autonómico, como responsable de Participación y con tareas como la coordinación de diversas campañas electorales o la puesta en marcha de iniciativas como Proyecto Asturies o las Asambleas Sociales-, mi objetivo es contribuir a construir un Podemos más fuerte, unido y participativo. Somos muchas las personas que queremos un Podemos Xixón plural, activo y con espacios de formación y debate para la militancia, con el fin de realizar políticas que se reflejen en acciones concretas que mejoren la vida de la ciudadanía. Este año y medio de trabajo como concejala me ha dado la oportunidad de ver todo lo queda por hacer, aquello en lo que debemos avanzar. Si nuestro partido es más fuerte, lo será nuestro grupo municipal. Por eso es tan importante la militancia política, o lo que es lo mismo, la organización comprometida en torno a una serie de principios, ideales y acciones de transformación social. Los proyectos y las ideas solo se pueden articular cuando la organización política está articulada, tiene músculo. La representación institucional debe lograr canalizar las demandas sociales, pero para ello es imprescindible que como organización política sepamos llegar a todos los sectores populares de la sociedad, con propuestas firmes, pero también con capacidad receptiva para mejorar nuestros diagnósticos previos. Estamos en medio de una pandemia que lo ha cambiado todo, pero no ha hecho desaparecer los problemas. Al contrario, los ha agudizado, los ha hecho más palpables. Ya sabíamos que Xixón tenía un problema de contaminación grave, pero ahora conocemos que afecta negativamente a la transmisión del coronavirus. Ya sabíamos que el acceso a la vivienda digna en Xixón se estaba convirtiendo en un lujo, pero es que ahora, cuando las familias se quedan sin recursos debido a las consecuencias de la crisis sanitaria, también se pueden quedar sin casa. Ya sabíamos que había que repensar la movilidad para que fuera más sostenible, pero ahora se ha demostrado que los coches le habían ganado a las personas los espacios para moverse. Sabíamos que la economía verde era el futuro, pero ahora ya es el presente, y toca reconstruir nuestro tejido empresarial, manteniendo y creando empleos dignos y estables. Sabíamos que el machismo está integrado en cada hilo de nuestra sociedad, pero ahora trágicamente ocurre que las mujeres están encerradas con sus maltratadores. Sabíamos que los cuidados son esenciales, pero ahora somos más conscientes de que sin las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y sin la sanidad pública esta pandemia habría sido un infierno, aún mayor si cabe, para las clases más desfavorecidas. Por todo esto, resulta necesario un Podemos Xixón fuerte y cohesionado, que se haga eco de las problemáticas sociales y proponga políticas igualitarias y progresistas para que nadie se quede atrás. Con ese fin, doy un paso al frente y me presento como candidata a la Portavocía Municipal de Podemos Xixón".