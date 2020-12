“Este curso va a ser diferente, pero no tiene por qué ser peor”

–¿En su opinión, qué supone este premio para toda la comunidad educativa?

–En mi opinión este premio está bien merecido, porque al fin y al cabo esta situación está siendo muy difícil para todos y todos estamos realizando un gran esfuerzo para seguir adelante y para sacar este año educativo, que al final es lo más importante. Por esto yo veo que todo el mundo que pertenece a la comunidad educativa merece el premio este año.

–¿Cómo está ahora mismo la situación en las aulas.?

–Depende un poquito del curso. En mi curso, por ejemplo, estamos en un horario semipresencial; cada día acude la mitad del grupo a clase para intentar minimizar el riesgo de contagios. Otros grupos más mayores, como los de segundo de bachillerato, acuden todos los días, porque es más importante, tienen más que estudiar. Y creo que los más pequeños, en primaria o en infantil y en primero de la ESO también acuden todos los días, porque necesitan más cercanía. Cuando hay un caso de Covid lo que hacen es confinar a todos los alumnos del mismo aula y hacer los PCR para confirmar los casos. Eso es lo que se está haciendo ahora, además de la enseñanza a distancia a los que les tocan los días en casa.

–¿Quiénes están en modalidad semipresencial?

–Casi toda la ESO y primero de bachillerato. Los días que estamos en casa nos mandan tareas que hacemos y entregamos.

–¿Cómo están llevando la situación los alumnos?

–Depende del tipo de alumno. Yo, por ejemplo, lo llevo bastante bien, porque siempre me he sabido organizar. La cosa es tener una organización y un horario, porque si no se va todo al garete. Yo personalmente lo llevo bien, pero sé de otros casos a los que les cuesta más por el tema de que los días que estás en casa están un poco más apagado de lo normal y quieren hacer otras cosas que no son las de dedicarse a hacer tareas y luego está el tercer caso, los estudiantes que no harían nada ni yendo a clase ni estando en casa.

–¿Cómo ha cambiado la pandemia la forma de relacionase entre los alumnos?

–Ahora estamos sentados a más distancia. En los recreos estamos separados por clase, por lo menos en mi instituto, donde han pintado para delimitar las zonas para cada clase y nos obligan a mantener las distancias entre nosotros.

–¿Y cómo lo llevan?

–Los que somos más mayores nos acostumbramos más fácil a no acercarnos, a no hacer contacto y poder hablar desde la distancia. Luego he visto casos de los que son más pequeños a los que les cuesta más y están más inquietos. También es un poco raro el no poder estar con tus amigos como antes, pero lo llevamos bien.

–Cuando ve imágenes por televisión de macrofiestas de jóvenes, ¿qué piensa?

–La verdad es que me indigna mucho, porque estamos muchísima gente guardando todas las medidas y siguiendo todas las normas para evitar cualquier riesgo y luego vienen estos grupos de personas a saltárselo todo, es como que están volviendo para atrás; lo que se avanza por un lado, como que lo retroceden. Yo pienso así, que deberían de pensar algo más en las consecuencias que puede tener a gran escala.

–¿Y cómo lo están llevando los profesores?

–La mayoría bastante bien. Luego hay algunos a los que les ha costado un poquito adaptarse a las nuevas plataformas que usamos para enseñanza online.

–¿Por qué?

–Porque no se les da tan bien manejar tecnologías. Les solemos explicar algunas cosas a algunos si tienen algún problema. Pero en genera todos se adaptan bastante bien y siempre hay maneras de poder contactar con ellos en caso de que nos confinen, por ejemplo.

–¿Cree que este curso va a ser de provecho como uno normal o que se trata de salvar los muebles?

–A ver, al final va a ser diferente el curso, porque las circunstancias en las que estamos nos obligan a hacerlo así. Pero yo creo que el que sea diferente no significa que tenga que ser peor que otros y lo que importa al fin y al cabo es lo que trabajemos nosotros y el empeño que le pongamos. Si se trabaja y hace un esfuerzo podremos conseguir que sea lo más parecido a los anteriores, sólo que con la diferencia de que estamos en la situación actual.

–¿Qué le diría a los jóvenes de Gijón?

–Que pensasen en las consecuencias a gran escala que pueden tener sus acciones. Tú, sin darte cuenta, puedes contagiar a un amigo o a un familiar y esa persona va a estar con mucha gente más y por probabilidad tus malas acciones pueden acabar llegando a un grupo de riesgo, como pueden ser los ancianos. Que se den cuenta de todas las personas que están ingresadas por el virus, que esto no es una tontería. Tienen que concienciarse de que pueden afectar a más gente de la que creen.