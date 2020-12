La elección de la nueva líder de Podemos en Gijón está en manos de los 375 militantes de la formación política, censo al que ha quedado reducida su afiliación después de que su última asamblea ciudadana estatal decidiera considerar afiliados con derecho a voto sólo a los que pagan cuota, mientras hasta entonces bastaba con inscribirse para participar en los procesos internos. A esto se une el cisma en la fuerza política, de la que se han ido los anticapitalistas. Gijón es el municipio asturiano con mayor número de militantes de Podemos.

Las dos candidatas en liza serán la portavoz del grupo municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento, y afín a la dirección autonómica de Podemos, Laura Tuero, y por otro lado, la dirigente de CSI en el Servicio de Ayuda a Domicilio y respaldada por el sector más próximo en Asturias a la dirección estatal, Alejandra Tejón. Sobre el papel, aún podrían presentarse más candidaturas antes del día 15. Aunque no se esperan sorpresas.

La participación en las primarias para elegir a la persona que en la práctica es su secretario general –la nueva denominación que el partido da al cargo es la de portavoz municipal– han ido de más a menos. En las de 2015 votaron 1.426 inscritos, cifra que bajó a 880 en las de 2018.

Tanto Tuero como Tejón formalizaron anteayer su candidatura. La primera ya la había anunciado hace semanas, mientras que la de la concejala se daba por hecha. Los militantes podrán votar telemática o presencialmente. La primera opción, con una asamblea virtual que se celebrará el día 18 a las seis de la tarde. La segunda, en una urna instalada en la sede del partido en Gijón el día 19 de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

“El año y medio como concejala me permite ver aquello en lo que podemos avanzar” Laura Tuero - Candidata

“Mi candidatura dará a las bases un lugar que hasta ahora no han tenido en Podemos Gijón” Alejandra Tejón - Candidata

El resultado de la votación se sabrá el mismo día 19. El marcado carácter personal de la elección complica el pronóstico. En las primarias de 2018 la candidata del sector crítico, Verónica Rodríguez, obtuvo algo más del 45% de los votos frente al 54% de Mario Suárez del Fueyo para la secretaría general, mientras que la diferencia fue más abultada en la elección de miembros al Consejo Ciudadano.

En esta ocasión se elige sólo a la portavoz municipal (secretaria general) de Podemos, siendo la ganadora la que posteriormente designará a las personas que integrará en su Consejo de Coordinación (ejecutiva), las cuales deberán ser ratificadas por una asamblea ciudadana, telemática, antes de un mes.

La conveniencia o no de acumular cargos en una misma persona será una de las diferencias en el argumentario. Laura Tuero señaló, a través de un comunicado, que “este año y medio de trabajo como concejala me ha dado la oportunidad de ver todo lo queda por hacer, aquello en lo que debemos avanzar”. Por su parte Alejandra Tejón sostiene unificar cargos en una misma persona es lo que ha originado problemas en el partido y que ella promueve “dar a las bases un lugar que hasta ahora no han tenido” en Podemos Gijón.

La gestora que dirigía Podemos en Gijón tras la dimisión de Mario Suárez del Fueyo en junio del año pasado, se disolvió hace dos meses con la apertura del proceso electoral, organizado por el Grupo de Dinamización del Círculo.