Oviedo y Avilés se desmarcan del modelo de cabalgata gijonesa

Así lo hicieron saber el lunes los responsables de la sociedad municipal Divertia durante una reunión de su consejo de administración: su intención es compartir y unificar criterios, siempre que sea posible, con las otras dos grandes ciudades asturianas para lograr que el Principado agilice los permisos. Pero ni Oviedo ni Avilés están por la labor de momento.

Fuentes del Ayuntamiento ovetense indicaron ayer que no conocen de primera mano la propuesta y que, por tanto, hasta no tener un planteamiento de Divertia que poder analizar, no pueden pronunciarse. Por otra parte, Oviedo recuerda que un formato parecido al que plantea Gijón ya lo desarrolla la capital del Principado con la zona rural, donde se aplica ese recorrido más largo para abarcar todo el territorio. Así, que los responsables municipales se muestran abiertos a dialogar.

Fuentes socialistas del ayuntamiento avilesino se desmarcaron también de esa idea de consenso de fórmulas para agilizar el visto bueno del Principado. “Nuestra idea para que los niños y niñas disfruten de los reyes magos en Avilés es otra. Pero estamos a la espera de conocer las indicaciones del gobierno de Asturias para adaptar la programación navideña a ellas”, indicaron sin dar más detalles.

La gerente de Divertia, Lara Martínez, tampoco ha aclarado mucho más de lo sabido: que el Consistorio trabaja en una cabalgata “segura” que llegue a todas las zonas de la ciudad al tiempo que se estudia el desarrollo de algún tipo de propuesta virtual para que la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar llegue a todos los rincones de la ciudad.

“Desde la Casa Real ya nos han confirmado su presencia y por lo tanto, aquí estarán el día 5 de enero”, recalcó ayer de nuevo Martínez, antes de recordar que la prioridad del Ayuntamiento es la de organizar un evento seguro para todos, huyendo de masificaciones. “Tenemos un trabajo hecho y ha de adaptarse a las decisiones de las autoridades competentes, es un trabajo seguro, y los Reyes llegarán a toda la ciudad pero no se hará público en detalle cómo se hará hasta que no haya confirmación del Principado”, abundó.

Por otro lado, al conocer la escisión del Jardín Botánico Atlántico de Divertia, el comité de empresa de las Empresas de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Gijón ha asegurado que “el límite infranqueable” que plantean “son los empleos municipales, su fijeza y todas las garantías”.