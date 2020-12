Los cinco del encierro de San Pedro

Jorge Blanco tiene 39 años y regenta La Terracina de El Coto desde hace un año. No es un novato detrás de la barra. Lleva 20 años dando el callo en los bares, trabajando como camarero en varios negocios. A él, el cierre de la hostelería le pilló semanas antes de que lo decretara el Principado. Tuvo que bajar la persiana por una reforma. O sea, que su situación es comprometida. Tiene pareja y una hija. “En Asturias Suma no solo somos hosteleros. Hay gente del deporte, del comercio y de la cultura. Defendemos a todos los autónomos”, razona.

A María Liliana Bermúdez todo el mundo la conoce como “Lili”. Nacida en Buenos Aires hace 64 primaveras, está al mando de la sidrería Casa Carmen en La Arena. Es muy conocida en el barrio y en las manifestaciones del sector. Estuvo en la primera, la del 28 de octubre, y desde entonces apenas ha fallado. “No solo somos un número, somos personas con familia que cada vez estamos más empobrecidos”, comenta. “Vamos a dejar nuestra cama para luchar por nuestros derechos. Queremos tener voz”, añade, con inconfundible acento argentino.

Casi nadie conoce a Jenri William Álvarez por su nombre de pila. Todos le apodan “Willi”. Tiene 41 años y llegó desde Ecuador a Gijón hace 20. Es el encargado del grupo La Marquesa, con dos sidrerías llamadas La Marquesa y Las Brasas del Marqués. Es otro de los habituales de las manifestaciones de su gremio. Está casado y tiene dos hijos. “No sé cuánto vamos a estar dentro. Queremos poder trabajar dignamente”, manifiesta.

José Amador Medina, “Josín”, y Borja Gil son cuñados. El primero tiene 33 años, y el segundo, 40. Llevan la sidrería Nueva Ibérica en la calle Aguado, en el barrio de La Arena. Cada uno tiene mujer y dos hijos a su cargo. O sea, cuatro bocas que alimentar entre ambos. “Claro que me da pena dejar a mi familia, pero lo que toca ahora es luchar”, confirma Gil. “Mi mujer se ha enfadado. ¿Pero qué hago cuando las crías no tengan que comer? ¿Les digo que no luché por ellas?”, se cuestiona Medina. Su pregunta no se responde con palabras, sino con actos. Y la cuestión comienza a resolverse mañana, cuando sus cuatro compañeros y él, “los cinco de San Pedro”, tras una marcha que partirá desde la escalera cinco, se encierren por su futuro.