El modelo de participación ciudadana a través de los consejos de distritos está más cuestionado que nunca. Ayer, la concejala de Atención Ciudadana, Dolores Patón, presidió telemáticamente el de la zona este, al que no acudieron Tita Caravera, Paulino Tuñón e Iván Suárez, los líderes vecinales de La Arena, La Guía y Viesques, respectivamente. Los tres suscribieron la posición de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV), que hace dos días tildó de “inútil” el sistema actual. Tampoco estuvo Pilar Ruiloba, vicepresidenta de “La Cruz” de Ceares, aunque por cuestiones personales. Y sí asistió Víctor Díaz, vicepresidente de la asociación de vecinos de El Coto, que a pesar de su presencia, es crítico con el modelo. “No es la mejor herramienta”, apuntó.

El tema central del consejo de distrito de la zona este fue la prórroga presupuestaria acordada por el gobierno local en noviembre por la crisis económica del coronavirus, así como las diferentes medidas que el Ayuntamiento ha venido poniendo en marcha en los últimos meses para frenar la pandemia en la ciudad. Se prolongó algo más de una hora y debido a la actual situación sanitaria se celebró de manera digital.

A la llamada del consejo de distrito, no acudieron por estar en contra del modelo, representantes de tres de los cinco barrios llamados a participar. “Lo que no puede ser es que se den las cosas por hecho. Los vecinos tenemos que poder opinar”, puntualizó el presidente de la asociación de vecinos de La Guía, Paulino Tuñón, muy crítico con actuaciones que ha impulsado el gobierno local, especialmente con la peatonalización de la avenida de El Molinón. “Tienen la zona este abandonada”, puntualizó el líder de La Guía desde el año 2000.

Tita Caravera también se ausentó. La presidenta de La Arena ya manifestó hace semanas su rechazo al modelo de participación actual. “No podemos incidir en nada de los presupuestos ni en las obras. Está la avenida de El Molinón, el plan de vías, el estado del parque Isabel La Católica... esperaba otra cosa de esta corporación”, lamentó. Caravera consideró que los lazos con el Ayuntamiento no están rotos. “Para que volvamos a ir, habrá que hacer tábula rasa. Deben buscar el entendimiento”, concretó. Una opinión parecida mostró Iván Suárez, su homólogo en Viesques. “No tiene sentido que no podamos participar en nada”, dijo.

La representación del barrio de El Coto recayó sobre Víctor Díaz, el vicepresidente de la asociación de vecinos. “La norma actual no nos gusta, por eso la criticamos, pero no es suficiente como para no participar”, indicó. Díaz recordó que gracias al consejo de distrito se logró “la prolongación del carril bici” del que se “beneficiado los vecinos de La Arena y Ceares”. “La herramienta no es la mejor”, finalizó.

Por su parte, Pilar Ruiloba, vicepresidenta de la asociación “La Cruz” de Ceares, tampoco pudo acudir por motivos personales a la reunión. Tras la renuncia de Jacobo Freire, es la máxima representación de esa entidad. Para hoy, Carmen Saras preside el consejo de distrito de la zona centro. Será telemáticamente y en un momento tenso de las relaciones entre el Ayuntamiento y los colectivos que exigen “otra participación”.