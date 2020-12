Con ojos menos críticos de lo esperado en otros momentos se leyeron en Gijón las líneas que el presupuesto autonómico para 2021 dedica a la ciudad, con algo más de 14 millones de inversión. Algo han debido tener que ver los acuerdos tejidos por el gobierno socialista de Adrián Barbón con IU, Podemos, Ciudadanos y Foro sobre esas cuentas. “Podemos sentir satisfacción” fue el mensaje de la Alcaldesa, la socialista Ana González, que reivindicó el “claro cariz social” del presupuesto. La regidora puso en valor la próxima licitación de la ampliación del hospital de Cabueñes, el plan de hacer realidad los enlaces de la Zalia y el cumplimiento con Nuevo Roces y obvió que la inversión regional per capita sea mayor en Oviedo (69,50 euros) que en Gijón (50,45).

Para el otro socio del gobierno municipal, IU, la satisfacción llega en palabras de su coordinador, Faustino Sabio, al ver “que el proyecto recoge partidas importantes para nuestra acción de gobierno como las vinculadas a la recuperación del río Piles o a acciones de movilidad sostenible, y también reivindicaciones vecinales que nos habíamos comprometido a poner encima de la mesa de negociación, como el colegio y el consultorio médico de Nuevo Roces”. Su pero tiene que ver con la ralentización de los ritmos en la obra de Cabueñes.

Satisfechos también parecen estar en Ciudadanos. “No vamos a entrar en temas de localismos, lo que Gijón necesita en lo que tiene que ver con inversiones está reflejado. Ahora lo que importante es que se ejecute porque no es la primera vez que se presupuestan partidas para alcanzar acuerdos pero sin la voluntad política de ejecutarlas”, comentó Rubén Pérez Carcedo. Para el edil, los proyectos sanitarios de Cabueñes, Nuevo Roces y La Camocha son lo más urgente en cuanto a servicios a la ciudadanía y se alegra de que se empiece a hablar del acceso a la Zalia por el Monticu.

La inejecución de lo comprometido es lo que también molesta a Laura Tuero, “Nos sorprende que la alcaldesa de Gijón haya dejado pasar el año entero sin que el Principado ejecute las obras presupuestadas para este 2020. O es desidia o es poca influencia la que tiene para que se realicen otras tan fundamentales como la reforma de Cabueñes o la construcción del centro de salud de La Camocha”, ironiza la portavoz de Podemos, que le encuentra como pero al presupuesto que “no hay ni un sólo euro para la instalación de la estación fija en el Lauredal”.

Los portavoces municipales de Foro y PP se sumaron a la primera ronda de valoraciones con mensajes escuetos con la Alcaldesa como destinataria. El forista Jesús Martínez Salvador reivindica que “Mientras el ‘ordeno y mando’ de Ana González ha traído a Gijón cero consensos y una prórroga presupuestaria, el diálogo constructivo de Foro Asturias sobre el presupuesto del Principado, con Carmen Moriyón a la cabeza, ha conseguido el compromiso de empezar las obras del hospital de Cabueñes cuanto antes”. Y para el popular Alberto López-Asenjo “toca a la Alcaldesa que reivindique el peso que Gijón debe tener en este presupuesto porque Barbón se olvida de Gijón”. “En el presupuesto regional más expansivo de la historia. Gijón se lleva una cifra mísera que, en inversión, se concentra en los accesos a la Zalia y Cabueñes”, dijo.

Por su parte la edil Laura Hurlé, de Vox, ve en el presupuesto regional el mismo “maltrato a Gijón” que en el nacional pese a ser todos gobiernos socialistas. “Gijón no puede ser relegada en cuanto a inversiones siendo como es el motor de la actividad económica de Asturias. Vox pide al equipo de gobierno municipal de Gijón que exija al Principado que se aumenten las inversiones presupuestadas para que no se produzca este agravio comparativo y porque las inversiones en Gijón son en beneficio de toda Asturias, afirma Hurlé.

Para Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales “se ven unos presupuestos más sociales que en otros años, si bien ahora toca desmenuzarlos y que se cumplan”. A partir de esa reflexión, y de la consideración de “anécdota” de la diferencia de inversión con Oviedo, centra su interés en los proyectos sanitarios y educativos. “Se ha demostrado que la Atención Primaria es y será fundamental y lo que hay que saber ahora es a qué se dedicará la inversión. La bajada para el hospital de Cabueñes alarga plazos en el mismo hospital y retrasa las soluciones en el centro de Salud de Perchera”. Cañete incluye un recuerdo para “Nuevo Roces que parece que se lleva el premio gordo por barrios pero cabe recordar que no es la primera vez que se incumplen los compromisos. Son 10 años de historia y 10 años de no cumplir las promesas. El dirigente también ve significativas la apuesta por atender los ríos Piles y Veriña y echa de menos menciones al plan de vías y los accesos al Musel, aunque no sean competencia exclusiva del Principado.

Cañete (FAV) espera que no haya más demoras en Nuevo Roces