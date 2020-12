Ciudadanos ha decidido mover ficha desde la oposición para intentar que la actual exención del cobro de la tasa municipal a las terrazas hosteleras, que finiquita el día 31 de este mes, se pueda prolongar hasta que termine la actual situación de estado de alarma decretado por el gobierno de España. “El 9 de mayo, en principio”, matizó ayer el edil Rubén Pérez Carcedo al presentar una iniciativa singular, por ser de tipo normativo, que se tratará en el Pleno ordinario del mes. Este tipo de iniciativas exigen informes jurídicos y económicos que lo avalen pero de salir adelante obliga al gobierno a cumplirlas. De hecho, Pérez Carcedo aspira a que los grupos que sustentan el gobierno (PSOE e IU) la secunden.

“Se trata simplemente de prolongar lo que ya hay. Creo que es de justicia ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia y supondría una cantidad asumible para el Ayuntamiento”, explica el edil de la formación naranja. Sobre una previsión de ingresos por esas tasas que ronda el millón de euros, el edil calcula que la nueva exención, por cinco meses, solo rebajaría en 400.000 euros los ingresos para las arcas municipales. Ya de por si afectadas por las repercusiones sociales y económicas del covid-19.

La idea es hacer este trámite ahora para que entre en vigor al inicio del año y no haya problemas con el principio de retroactividad, como ocurrió al tramitarse por primera vez esta opción. En todo caso no es lo único que pide Ciudadanos. Ya fuera de esa iniciativa plenaria, la formación naranja reivindica que se puedan colocar terrazas hosteleras en las nuevas zonas peatonales que han ido surgiendo –con el paseo del Muro como máximo ejemplo– que se permita a los hosteleros que no tengan otra opción a que las coloquen en espacios reservados para plazas de aparcamiento, que se agilice la concesión de licencias y que se flexibilice la ordenanza para, fundamentalmente, colocar nuevos elementos de climatización que las conviertan en espacios agradables ahora que llega el invierno de verdad. Todo ello sin olvidar la reivindicación de ayudas directas y ágiles para los hosteleros, con o sin terraza, como alternativa a un cierre que Ciudadanos entiende debe terminar ya.

Casa Paquet

Por otro lado, el edil de Ciudadanos aprovechó para criticar el cambio de usos decidido por el gobierno para la Casa Paquet, que de futuro albergue de peregrinos pasa a nuevo equipamiento de uso municipal. “Ahora nos dicen que la última planta no se puede usar porque no cumple con la normativa laboral con lo que un tercio del edificio se queda sin uso y que la sala para conferencias y charlas que se ubica en la zona d de la capilla no se accesible”, criticó el edil ironizando sobre los problemas de accesibilidad con los que justificó el PSOE cambiar el destino del edificio. “Les pedimos que rectifiquen y se vuelva a un proyecto inicial que colocaba Gijón en el mapa del camino de Santiago”, remató el concejal.