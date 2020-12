Natalia González, concejala de Bienestar Social, llevará a la próxima junta rectora de la Fundación de Servicios Sociales el plan para hacer efectivas en las próximas semanas nuevas ayudas para las familias más vulnerables de la ciudad. Estas ayudas tienen como soporte económico el millón de euros que se incluyó a principios de 2020 en el presupuesto de la Fundación para dar continuidad a la renta social en base a un acuerdo con Podemos. González adelantó la convocatoria de esas ayudas en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA donde dejó claro que lo importante es que lleguen “Que las llamen renta social o no... yo no me meto en el nombre”, dijo.

Nombre que sí reivindica Podemos para esta convocatoria extraordinaria. Su portavoz Laura Tuero, estará hoy junto a González en la presentación de las ayudas, al igual que Aurelio Martín, de IU. Las dos organizaciones que impulsaron la renta social durante el gobierno de Foro.