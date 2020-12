Profesores y alumnos del colegio Santa Olaya de Gijón han vuelto grabar un vídeo con sus mejores deseos. Con el inicio de las clases ya lograron hacerse virales gracias un vídeo en el que explicaban las normas sanitarias a seguir para evitar contagios por coronavirus, un vídeo que llegó a contar con la felicitación del presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Ana González. Ahora, vestidos con ropa navideña, gorros de Papá Noel y algo de espumillón vuelven a regalar un vídeo para dar la bienvenida a la Navidad de 2020.

La grabación, con la canción "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey de fondo, es un recorrido clase por clase del centro educativo gijonés, ubicado en el barrio de El Natahoyo. En las imágenes se ven a los alumnos junto a sus profesores, con mascarillas y distancia de seguridad, bailando y celebrando la llegada de la Navidad. “Hay un mundo en el que los sueños se hacen realidad. Lleno de magia, de ilusiones, de esperanzas…” comienza diciendo el vídeo antes de abrir las puertas del colegio.

De grandes a pequeños, todos los participantes ríen y bailan con coloridos jerseys de Navidad y otros adornos. Desde las clases hasta el comedor o los pasillos del centro. También el patio. El vídeo concluye pidiendo para el próximo año el poder volver a abrazarse, jugar a pillar o jugar al balón.