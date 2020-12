Los hoteles agonizan tras un año “de ruina”: “Estamos peor que la hostelería”

El gremio hotelero está dejando pasar estos días de vacío un puente que otros años era un buen momento para sumar ingresos antes de cerrar el ejercicio. Ahora ven con frustración unas cuentas mensuales que aparecen en rojo durante casi todo el año, salvo en agosto, y sin un horizonte de recuperación claro. “El sector turístico está cerrado, pero las empresas soportan los gastos fijos. Y ni siquiera el verano fue ningún boom. Dentro de lo esperado fue bueno, pero siempre peor que otros años. Hace falta una decisión política, si dependiese de nosotros ya tendríamos un plan. Veremos como subsisten las empresas, pero alguno seguro que se quedará por el camino”, señala Corral.

La factura real de la pandemia por coronavirus está aún por ver pero los primeros datos de viajeros y pernoctaciones arrojan una primera idea. Según los informes de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), este pasado octubre la ciudad acogió unas 30.000 pernoctaciones y más de 80.000 durante el esperanzador agosto, pero las cifras del año anterior habían ascendido, respectivamente, a 76.000 y 110.000. “Y eso ni siquiera indica que se hayan hospedado en hoteles. Los pisos turísticos llevan ya tiempo haciendo daño”, matizan los implicados.

Hay una parte del sector que aún sigue en activo, el destinado a hospedar a usuarios “esenciales”. Son en su mayoría trabajadores aunque también personas pendientes de juicios o de tramitar algún papel. Han conseguido este permiso una veintena de centros, que son ahora los únicos que se atreven a lanzar un balance más o menos positivo de este 2020. Es el caso, por ejemplo, de la Posada de Roces, cuyo empleado Abraham Bahamón explica que parte de sus compañeros siguen de ERTE pero que, al menos, el negocio tiene todavía algo a lo que agarrarse. “Por el perfil del cliente ahora tenemos algo de actividad por semana, pero a partir del viernes nos quedamos vacíos. Lo normal sería al revés”, aclara.

Este hotel registró también buenos números durante el verano, entiende Bahamón que porque al estar algo más alejados del centro lograron sacarle rentabilidad a un turismo rural cada vez más en auge en tiempos pandémicos. “Aunque ahora eso ya no nos resulta tan ventajoso, porque cuando abran habrá menos clientes y muchos tendrán sitio para hospedarse en el centro”, lamenta el trabajador.

“Pinta peor”

Adolfo Cordero y Consuelo del Río dicen que de todo 2020 han sacado algo de dinero solo durante las cuatro semanas de agosto. Desde su Casona de Cefontes temen cómo afectará la pandemia a su sector, el de los hoteles rurales, viendo que “ya de normal” nunca aspiran a un aluvión de clientes. “Ya siempre cerramos enero y febrero por la poca demanda y luego estalló todo, así que en todo este año sol pudimos abrir entre julio y septiembre, pero solo mereció la pena agosto y, desde entonces, nada más. Nos salva un poco que al no haber abierto al principio tampoco habíamos hecho contrataciones nuevas, así que no tenemos deudas de personal, pero es que conozco a compañeros que ya de normal cierran en diciembre por no poder pagar la calefacción, así que ahora la situación es tremenda”, detalla Cordero, resignado a que sus 14 habitaciones vayan a seguir durante bastante tiempo vacías.

Otro ejemplo es el de Teresa Santurio, responsable del Mirador de Deva y sus nueve habitaciones. “Es un desencanto total. Nuestro sector no tiene la fuerza de la hostelería, somos más pequeños, pero estamos aquí y la cosa casi pinta peor para nosotros. Porque no se trata solo de abrir, se trata de que todo el mundo lo está pasando mal y mucha gente va a tener problemas económicos y tendrá que gastarse el poco dinero que tenga en lo que sea prioritario. Desde septiembre no hemos podido trabajar”, lamenta la hotelera, que entiende, no obstante, que la situación actual no deje mayor opción que la incertidumbre.

“A veces nos enfadamos por las decisiones que se toman, pero es algo tan desconocido... No sé que va a venir después de esto, pero seguramente sobraremos muchos hoteles”, vaticina.