La Policía Local sancionó ayer, domingo 6 de diciembre, a 12 personas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria y a 12 más por no respetar el toque de queda. También intervino a las 20.00 horas en un botellón de la calle Pintor Marola donde se realizaron 4 denuncias por incumplir la ordenanza municipal de convivencia, 4 por no usar la mascarilla obligatoria y una por tenencia de sustancia estupefaciente. Por último, se denunciaron 2 fiestas en domicilios y a un bar de Tremañes que estaba abierto al público con clientes consumiendo en el interior.