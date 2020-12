Los artistas piden estudiar la obra de Julio Magdalena, un pintor “irreemplazable”

Luis Feás, crítico de arte, periodista y comisario de exposiciones, aclara que la pérdida de Magdalena es “irreemplazable” por ser uno de los últimos, si no el último, de su época. “Es una lástima ir perdiendo a gente como Julio, que son historia del arte en Asturias y pertenecientes a una década de la que ya casi no nos queda nadie. Son la memoria de una historia artística que no por ser local debería ser menos interesante”, señala. A su juicio, Magdalena, pese a haber compartido época y pinceles con grandes pintores, de la talla de Manuel Rodríguez Lana, “Marola”, y Nicanor Piñole, y pese a haber sido también un claro referente en la creación de cuadros paisajísticos, deja un legado del que todavía queda mucho por investigar. “Como artista, yo diría que es hasta cierto punto desconocido. Le debemos un estudio mucho más profundo, más complejo, para ver cuáles son las conexiones que tuvo con el arte que le precedía y con el que le siguió después. Tarea pendiente que tenemos también con otros artistas de su generación”, asegura Feás.

También el artista asturiano Paco Fresno coincide en esta crítica de Feás. “Yo llevaba ya un tiempo sin ver exposiciones suyas, pero lo que recuerdo de hace años me había gustado. Si yo, que me dedico a esto y vivo en Asturias, siento que desconozco bastante la obra de Magdalena, me imagino que muchos compañeros se sentirán igual. Es una lástima que no nos acordemos de estas cosas cuando el artista aún vive”, afirma.

La familia, desbordada por los mensajes de cariño

La familia asegura sentirse estos días “desbordada” por todos los mensajes de cariño y agradecen que se hable de la obra de Magdalena. “Era lo que a él le hubiese gustado que se hiciese; él vivió siempre volcado en su obra”, explica su hija, Julia Magdalena. Ayer mismo entró en contacto con un vecino del pueblo piloñés de Villamayor, de donde era original su padre. Se llama Armando Fernández, fue a la misma escuela que el fallecido y ha elaborado, sin que el propio pintor lo supiese, una investigación biográfica y familiar del artista. “Me enteré hace no mucho de que estaba en una residencia e iba a ir a visitarlo para decirle que su maestro nos enseñaba a nosotros, bastantes años después, algunas de las láminas que había pintado de joven. Iba a hacerlo justo cuanto estalló la pandemia”, lamentó ayer el investigador, que ha recabado datos como el árbol genealógico de Magdalena.

Uno de los artistas asturianos contemporáneos que más relación tuvo con Magdalena es Enrique Benjamín Rodríguez Rodríguez “Kiker”, que agradeció ayer todo el apoyo brindado por el maestro. “Lo conocí siendo un chaval, con unos 18 años, y sí es verdad que era muy tímido, pero yo también lo soy. Congeniamos bien. Me acuerdo de una vez que organicé un concurso de pinturas para todas las edades y él debía de ser el más mayor de todos, pero vino por apoyarme a mí. El cuadrín que pintó aquel día todavía lo tengo guardado en el estudio”, destaca el asturiano. También la ilustradora Nanu González se reconoce como una fiel admiradora de Magdalena. “Sus paisajes, aunque se supone que era seguidor de la generación de Piñole, son únicos. Fue un pintor excepcional, una joya en mayúsculas. Y sí es verdad que es una figura a reivindicar y que es una pena que haya tenido que fallecer para que nos demos cuenta. Pero nunca es tarde, estamos a tiempo de estudiar su obra”, señala.