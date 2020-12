La generosa Navidad del coronavirus

“Los problemas no se arreglan con que todo el mundo tenga turrón estas Navidades”, asevera Luis Torres, presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, que rige la Cocina Económica. Lo que está pasando este año es “un nunca visto”, afirma: “Teníamos el récord en los peores años de crisis pasada en 170.000 comidas y cenas. El 30 de noviembre cerramos con 200.000 servicios y falta diciembre”. Una situación “dramática” para la que, además de comida, se necesita “solucionar los problemas de fondo”. “Si no, no habremos hecho nada”, añade.

Además de un plato de comida caliente, “que hay que darlo”, se necesita un plan de futuro para que “la gente pueda tener trabajo y vivienda, porque si no ya sabemos dónde van a acabar”, reflexiona Luis Torres, consciente de que los gobiernos “ayudan hasta donde pueden ayudar”, y de que la situación no es buena para nadie. Pero “tenemos que luchar todos juntos, ir un paso más allá y a lo mejor reducir nuestros niveles de necesidades”, apunta. “Tratar de dar solución que no sólo es dar comida hoy, porque mañana vuelve el hambre otra vez”, añade. Este año, la casa cerrará el año con un déficit de unos 200.000 euros. “Además de atender a más gente, cumplir las normas sanitarias también cuesta dinero”, indica.

Para resolver lo más inmediato ya se están organizando campañas de recogida de alimentos que ayuden a todos los que hacen cola a diario en la Cocina Económica, y que este año deben tirar de ingenio para sortear las restricciones impuestas por la pandemia. La Asociación de Escritores Noveles ha puesto en marcha una recogida de donativos online que sustituirá a la tradicional cena para recaudar fondos. A cambio de un donativo, el colaborador puede escoger una palabra con la que después se tejerá un relato comunitario de esperanza para estos tiempos.

Otras donaciones llegan de mano de particulares que, deseosos de colaborar, organizan sus propias “operaciones kilo”. Es el caso, por ejemplo, de los ocho empleados del Garaje Manolo de Pumarín, que se han puesto manos a la obra para que estas Navidades puedan llegar a las cocinas de la entidad hasta cinco toneladas de comida, una buena acción que lleva ya tres años en marcha y que tiene como aliados al Sporting de Gijón y a la familia de Quini, a través de la distribución de calendarios. Ya llevan más de dos toneladas, y la campaña sigue abierta todo diciembre.

El matrimonio formado por Sonia Paniagua y José Luis Riera, propietario de la Zapatería Luis, en el barrio de La Arena, decidió por su parte aplicar una rebaja a sus beneficios a lo largo del Black Friday para regalar ese dinero a la Asociación Gijonesa de Caridad. Han recaudado con este método un total de 465 euros. Y, como ellos, se espera la aportación de numerosas empresas y particulares a lo largo de este mes, “el de más movimiento de ayuda y colaboración”, recuerda Luis Torres.

El Albergue también está a la espera de las grandes donaciones, que “llegan a lo largo de diciembre”. Pero estos días ya han ido llenando la despensa de bienes muy necesarios. Los enumera Cristina Avella: “1.200 kilos de patatas de los Rotarios de Gijón, 500 euros en vales de compra de Alimerka, 1.740 euros de la Liga de Fútbol, 1.000 euros de los vecinos de Laviada y estamos a la espera de una gran donación por parte de la Asociación Belenista, que ha recogido un montón de comida”. Además de eso, se necesita “ropa interior, calcetines, toallas, maquinillas de afeitar, desodorante, cepillos de dientes... cosas de higiene para los usuarios”. Y, de comida, “alubias, sal, azúcar, colacao, vinagre, dulces navideños, legumbres, leche o aceite”. Todo es bienvenido y quienes deseen colaborar pueden hacerlo las 24 horas todos los días de la semana porque el Albergue está a tope de usuarios, y con aforo reducido por las restricciones sanitarias.

Con todas las dificultades, los regidores del Albergue esperan poder dar unas Navidades con alegría y esperanza para toda su gente, y mantienen en el calendario algunas actividades festivas. La Nochebuena se celebrará con una chocolatada en el Centro de Día, y la Nochevieja con uvas y campanadas en el Centro Nocturno. Y en el Albergue habrá menú especial de Navidad y por Reyes, junto con una entrega de regalos para los usuarios.

En otras entidades como Cruz Roja se ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes para los más pequeños, que aspira a llegar a “350 niños” de todo Gijón, explica su responsable, Sandra Artime. Los interesados podrán aportar sus juguetes no bélicos y no sexistas en la propia sede de Cruz Roja y en otros puntos de recogida de colaboradores: la empresa de ventilación Zitron o las inmobiliarias de Asocas tienen puntos de recogida. La asociación Ajedrez 64 ha organizado un torneo online para recaudar donativos económicos, con los que Cruz Roja podrá comprar los juguetes que necesiten, y este viernes recibieron las donaciones de la recogida organizada por entidades como Funeraria Gijonesa o el Hospital de Jove: un total de 330 regalos.

En Mar de Niebla también andan estos días dedicados a la recogida de juguetes para su tienda solidaria, en la que las familias reciben un vale de puntos para elegir los artículos que necesitan y normalizar y dignificar así su “adquisición”. Emulsa fue la primera en descargar varias cajas de juguetes usados en buen estado y la campaña sigue abierta con numerosos puntos de recogida en La Calzada: la propia sede de Mar de Niebla, Los Zapatos Canatrinos, Peluquería Laura Llaneza y Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo.

La tienda de regalos Endor ha puesto en marcha el sorteo de una “megacesta” de Navidad valorada en 1.200 euros, con participaciones a 5 euros cada. El importe irá destinado íntegramente a la juguetería de Mar de Niebla, y se puede participar en el sorteo en las tiendas de Oviedo y Gijón o a través de Internet hasta el próximo día 11. Asimismo, también se ha puesto en marcha una recogida solidaria de material informático, que será reparado por los integrantes del taller laboral de la entidad, con más de una docena de equipos donados ya, con destino a familias que los necesiten.

Son sólo algunos ejemplos de acciones de una solidaridad más necesaria que nunca, como también lo ha sido el reparto desde los Rotarios de más de una veintena de mamparas protectoras para un buen puñado de entidades sociales de Gijón. Pero no debe quedarse ahí, insisten las propias entidades. “Esto no es algo pasajero, hay que resolver los problemas de fondo, ir la raíz y no quedarnos en la superficie, porque la gente no sólo necesita comer. Necesitan mucho más”, relatan.