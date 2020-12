Las voces de Gijón se agitan en la calle

Las protestas son otro de los termómetros para medir que le preocupa de verdad a los gijoneses. Algo que, como todo, tiene un antes y un después de la llegada del covid-19 a la vida cotidiana de España. A pie o en coche estas últimas semanas la calle ha dado voz a comerciantes, hosteleros, personal de agencias de viajes, trabajadores del ocio nocturno, repartidores... Todos los colectivos afectados por los cierres de negocios que han decretado las autoridades para minimizar los contactos que abren el camino a los contagios del coronavirus. Si no pueden trabajar no puede vivir es el grito de guerra compartido. Las luchas por la supervivencia de otras empresas, afectadas o no por la pandemia, también ha generado imágenes de protesta en las calles. Aunque eso es algo mucho más habitual en un Gijón que aún recuerda los años duros de la reconversión industrial.

Pero no todo son manifestaciones de trasfondo laboral o económico. Las decisiones tomadas desde el Ayuntamiento en materia de movilidad han sido de las que más han animado las calles. Al Gijón que le gusta organizarse en plataformas le surgió una más: Stop Muro. El nombre bajo el que se agrupan quienes se opusieron desde un primer momento a la desaparición de la avenida del Molinón como vía de tráfico rodado y a la pérdida de espacios para los coches en un Muro reconvertido en “cascayu”.

Sus reivindicaciones han llegado a los despachos de los grupos políticos, a las redes sociales, a los juzgados, a la recogida de miles de firmas y a la calle. Varias de las protestas del actual mandato llevan su firma. Los movimientos empezaron bajo el lema “Hay espacio para todos” –excluyendo quizás a la alcaldesa y al edil de Movilidad de quienes no dejan de pedir la dimisión–y secundados por organizaciones como el club del Motor Clásico, la Federación rural “Les Caseríes” y la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), además de asociaciones vecinales y grupos municipales de la oposición.

A protestar a la calle salieron también los vecinos de Cimadevilla en más de una ocasión para mostrar su rechazo a la peatonalización de Claudio Alvargonzález, el cierre al tráfico del tránsito de las Ballenas y la reordenación de la circulación vial del barrio alto. Una reordenación de los accesos que consideraron un mecanismo para dejar encerrados a los vecinos. Y como nada de lo humano es ajeno a los gijoneses a protestar se salió también, esa vez en piragua, por el cierre del anillo navegable del Piles. Un cierre decidido por el Ayuntamiento en base a los estudios que hablan de un preocupante problema de contaminación del río. Aunque informes en sentido contrario ha presentado el Grupo Covadonga. Y cruzándose estudios sigue la polémica.

Las manifestaciones de nuevo cuño comparten agitación social con protestas con veteranía. Hay clásicos que, a falta de soluciones, se perpetúan en el tiempo como las movilizaciones en denuncia de los problemas de contaminación atmosférica en la ciudad, y más concretamente, en la zona oeste. Se organizan desde la Plataforma contra la contaminación de Xixón, que no deja de hacer actos reivindicativos desde su arranque allá por el 2014. Esta plataforma reúne a colectivos ecologistas y en ella tiene un papel muy activo la Federación Vecinal, que también está comprometida con la mejora de la atención sanitaria a través de acciones como “Atención Primaria en marcha”.

Más joven, de finales del año pasado, es “Un pulmón pal Solaron”, el nombre bajo el que se agrupan quienes consideran que el plan de vías debe eliminar de su proyecto urbanístico la construcción de viviendas en el entorno de la plaza del Humedal para consolidar como gran parque urbano el espacio que ahora luce verde como alternativa al vacío dejado por el derribo de la estación de ferrocarril y el levantamiento de las vías. El movimiento coincide con el desarrollo del plan especial que fija la edificación en la zona.

Y tampoco es nueva la movilización de esa parte de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que mantiene viva con el cambio de gobierno la reclamación de la municipalización del servicio Las últimas quejas del colectivo se centran en las consecuencias negativas para sus condiciones laborales que, entienden, traen los nuevos pliegos de contratación del servicio por parte de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Pero una de las protestas más singulares tuvo lugar el pasado mes de febrero. Se hizo en la Plaza Mayor pero mirando hacia la Universidad Laboral. Decenas de personas se reunieron para reivindicar el valor patrimonial del histórico edificio después de que el gobierno bloquease una iniciativa municipal en defensa de la declaración del edificio como patrimonio de la Humanidad recordando sus orígenes franquistas. La tensión duró poco más de dos semanas pero llegó al rojo vivo dentro y fuera de la Casa Consistorial. La Alcaldesa dio un paso al frente un día antes de la protesta para reconocer que quizás su partido no se había explicado bien al rechazar la iniciativa plenaria y plantear otra de cara al siguiente Pleno. Las aguas volvieron a su cauce tras una declaración consensuada por todos los partidos. Hay otras muchas aguas que siguen revueltas.