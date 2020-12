A corto plazo lo que se espera del Ayuntamiento es que haga lo posible para que “nadie se quede atrás”. Y ese nadie son las familias vulnerables, los hosteleros con locales cerrados, los trabajadores que se quedarán fuera del mercado labora... “Lo principal ahora es la reactivación económica, que pasa porque todos los sectores estén normalizados y porque haya una buena situación laboral. A partir de ahí, infraestructuras, movilidad y mil cuestiones más pero mientras no tengamos una reactivación económica no podemos pensar en otros logros”, explica Víctor Manuel Roza, líder local de Comisiones Obreras.

Su sindicato es uno de los firmantes del pacto de concertación “Gijón reinicia” junto a UGT, Fade y el Ayuntamiento. ¿Qué se hará desde ese pacto en favor de esa reactivación ? “Todas las partes estamos trabajando, además de en la inserción, para no dejar a nadie atrás. Y ahora mismo se está muy centrado en el comercio y la hostelería donde ya habíamos avisado que el gran problema iba a llegar a final de año, entonces se vería la verdadera incidencia del covid”, explica Roza.

Desde UGT, su secretario de organización, Manuel Antonio Fernández, reivindica que “hace falta poner más dinero en la calle, eso está claro. Desde Gijón reinicia fuimos rápidos en la asunción de soluciones pero el garantismo de la administración no propició que ese dinero, que es muy necesario, esté ya en la calle. Y se necesita, lo vemos todos los días en los autónomos, en las pequeñas empresas...”. Pero no sólo, el sindicalista también se acuerda de “ese número de personas, que cada vez será mayor, que van a quedar apartados del mercado laboral. No podemos dejarlos tirados”.

Para María Calvo, vicepresidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), “la prioridad más urgente es la atención inmediata a los sectores más afectados por esta crisis, con ayudas suficientes y que lleguen con máxima rapidez, así como aligerando tasas e impuestos a estos sectores”. Eso para empezar. Y para continuar, dice, “es necesario seguir trabajando para un Gijón de futuro, y en ese sentido, se deben seguir mejorando las infraestructuras empresariales y completar los accesos a la Zalia y al Musel. Además no pueden abandonarse proyectos como el plan de vías, que será una pieza clave para la movilidad y dinamismo de nuestra ciudad. Y dar una solución definitiva para el Muro, aprovechando todo su potencial sin renunciar a una adecuada movilidad. Como gran reto, Gijón debe aprovechar los fondos europeos para impulsar la digitalización de las empresas y de la administración, así como la economía circular ”.

Pedro Roldán, presidente de la Cultural Gijonesa, lo tiene claro. “El ayuntamiento debe liderar un acuerdo que implique tanto a las fuerzas políticas como al conjunto del tejido social, económico y cultural. Un acuerdo basado en un amplio consenso para afrontar los grandes retos que se avecinan; la urgente necesidad de generar actividad económica y su adaptación a una economía centrada en la digitalización y en la transición energética así como el apoyo a experiencias de economía social y colaborativa”, dice.

Pero también hay que tener en mente, completa Roldán, “un nuevo modelo urbano que apueste por la movilidad sostenible , así como la finalización del plan de vías con una estación intermodal que defina la nueva centralidad de Gijón”. Su lista de prioridades incluye la urgente reforma de la red de saneamiento, la lucha contra la contaminación, el refuerzo y consolidación de los servicios públicos y sociales y el apoyo al mundo de la cultura como elemento vertebrador.

De repensar también habla Héctor Colunga, director de la Fundación de acción social Mar de Niebla y presidente en Asturias de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social . “Hay que vencer la desigualdad y para ello es necesario repensar las políticas sociales. Es una prioridad. Este año se ha puesto en evidencia que si antes había deficiencias ahora son muchísimas. Y el planteamiento hay que hacerlo a medio y largo plazo en un proceso de reconstrucción de las políticas y de la propia Fundación Municipal de Servicios Sociales que no puede ser para unos años o una legislatura”, explica.

¿Quién y cómo? Colunga entiende que “hay que avanzar en modelos de gobernanza y de construcción porque el mundo ahora mismo es muy complejo y necesitamos construir autopistas de relación. El paso importante está en la institución porque ella toma la decisión pero desde ese vamos a hacer algo para ver cómo somos capaces de vertebrar nuestra sociedad hay un campo de trabajo brutal para todos”. Los principios de la cultura de la participación y de la escucha le valen a Colunga para la política social y para todas las políticas porque “lo importante es el destino hacia el que se quiere ir y como vamos recorriendo el camino hacia él”.

Aridane Cuevas, presidenta del Conseyu de la Mocedá de Xixón, incorpora al debate la necesidad de apostar por la juventud y su talento. “La crisis económica que deriva de la crisis sanitaria va a ser un duro golpe para toda la población pero especialmente para la juventud, quienes ya conviven con la precariedad laboral, los contratos temporales o el paro y que, por tanto, ven cada vez más lejana la emancipación. Son tiempos difíciles y creemos que cualquier iniciativa que aporte, por pequeña que sea, suma. Debemos luchar por que la juventud vea futuro en Asturias, y en Gijón. Que apuesten por quedarse y volcar aquí su talento en lugar de emigrar”, explica.

“Hay muchos frentes abiertos y todos supeditados al contexto covid pero queremos que se hable de futuro; no de lo que se hizo bien, mal o regular”, explica Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales. “En 2021 no vale hablar de dar bonos de ayudas para pagar la luz o el agua. Tendría que haber una respuesta automática, que nosotros como sociedad seamos capaces de sustentar a quien se queda atrás”, explica.

Cañete festeja el acelerón en materia de movilidad, aunque incluyendo la crítica de que las acciones planteadas son deslavazadas. La contaminación en la zona oeste, la estación intermodal y la atención sanitaria más allá de la ampliación del hospital de Cabueñes son otras de sus prioridades.