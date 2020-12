"Devolví el dinero que pude". Esta es la explicación que esta mañana ha dado un acusado de estafar 25.000 euros a su cuñada, a la que puso de avalista tras solicitar un préstamo para optar supuestamente a una obra en Madrid que nunca se llegó a realizar. La denunciante, y también el Ministerio Fiscal, que pide tres años y medio de cárcel, consideran que este individuo "actuó con el ánimo de obtener un ilícito beneficio y con ánimo defraudatorio" para pagar sus deudas. Él, en cambio, lo niega.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, este individuo solicitó el préstamo a nombre de su mujer en marzo de 2015 a nombre de su mujer, que le había entregado un poder general y porque su insolvencia económica le impedía pedir un crédito. Entonces, puso como avalista a su cuñada, aprovechando los vínculos existentes y la promesa de que el importe del préstamo se destinaría a un proyecto de construcción de una esfera geodésica en Madrid. "Fue mi asesor quien me advirtió de esa posibilidad, y yo pagué 24.000 euros por la adjudicación de la obra, pero al final no se hizo y esa persona se fue a Chile", explicó el acusado, que responde a las iniciales J. C. C.. Ninguna de esas dos personas, ni su asesor ni la persona a la que presuntamente entregó el dinero, declararon esta mañana.

Sí dio su versión la cuñada del procesado, que explicó que se fio de él por el vínculo familiar y porque le aseguró que se trataba "de un proyecto muy valioso". No fue hasta que la llamaron del banco para informarla de que el crédito acumulaba dos meses sin pagar que se dio cuenta de que su pariente no estaba abonando ese crédito. "No tenía ni idea de que no estaba pagando, le pregunté qué había pasado y me dijo que la obra no se había hecho por un cambio de gobierno en Madrid", relató. "Pero luego supe que se había alquilado una casa muy lujosa", señaló la mujer.

El procesado, que insistió en su absolución, afronta, además de los tres años y medio de prisión, 2.700 euros de multa e indemnizar a su cuñada. El juicio quedó visto para sentencia.