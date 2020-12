Los cinco del encierro de San Pedro siguen sumando simpatías. Ayer, en su quinto día instalados en la iglesia mayor gijonesa recibieron la visita de la exalcaldesa y presidenta de Foro, Carmen Moriyón. La anterior primera edil estuvo acompañada por el diputado en la Junta del Principado, Adrián Pumares, y por los concejales en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Monserrat López. Hace dos días, los hosteleros también recibieron la visita del portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola. Ambas formaciones coincidieron en señalar la “falta de apoyos” que los cinco del encierro advierten en las autoridades locales y regionales.

Así lo explicó el portavoz forista, Martínez Salvador, quien elogia a los hosteleros instalados en la iglesia de San Pedro. “Representan la desesperación, la situación agónica de un sector al que no se le deja trabajar”, dijo. “Tienen que seguir pagando alquileres, hipotecas, autónomos, impuestos, luz, suministros y mientras tanto las ayudas tanto estatales, como regionales y locales tardan mucho en llegar”, denunció Martínez Salvador. “Ya que la alcaldesa, Ana González, no viene a verles, nosotros les apoyamos. Tenemos propuestas para ayudarles a sobrevivir, a mantenerse abiertos y no cerrar. Para que cuando vuelva la normalidad, sean negocios que se mantengan vivos en la ciudad y con sus empleados trabajando”, zanjó el portavoz de Foro.

Su homólogo en Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, también quiso estar cerca de los cinco del encierro en San Pedro. “Hemos constatado que echan algo en falta el apoyo y la empatía del este gobierno”, apuntó Fernández Sarasola. “Son conscientes de que no es el Ayuntamiento la administración que pueda resolver todos sus problemas, pero esperaban que este gobierno estuviera de su lado, que les apoyara e intermediara con las otras administraciones, que son del mismo partido”, añadió el concejal. “No han ejercido como interlocutores ni les han apoyado en sus reivindicaciones. Nosotros les damos ánimo, porque sus reclamaciones son legítimas”, zanjó. Los hosteleros se encerraron en la iglesia de San Pedro el pasado viernes y no tienen planes para salir, salvo que se les garantice un plan por el que puedan ejercer su profesión con garantías de futuro.