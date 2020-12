El Santa Olaya, ante el reto de crecer

La directiva saliente ya ha apuntado que la situación impide abrir las puertas del club para las urnas. La última palabra al respecto la tendrá la comisión electoral, que se reúne esta tarde para deliberar y decidir al respecto. La pandemia puede acabar afectando al calendario electoral, después de una notable reducción del censo, ya que desde principios de año el club ha perdido cerca de 700 socios, algunos por fallecimiento, pero “muchos por la crisis económica” que ha traído consigo el coronavirus, señala el presidente saliente, Secundino González, quien matiza que esta circunstancia no es exclusiva del Santa Olaya, sino que la pérdida de miembros por la recesión es común a todas las entidades sociodeportivas de la ciudad.

Se vote ya o cuando mejore la situación epidemiológica, los socios tendrán en sus manos decidir quién va a liderar los proyectos para el crecimiento del club, con la ampliación de sus instalaciones y la apertura de parte de las mismas al público en general. El acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión durante 99 años de una parcela de 4.520 metros cuadrados está muy avanzado. Ya ha fue ratificado el pasado 17 de julio por los socios del Santa Olaya en una asamblea extraordinaria. Ahora, está pendiente de que sea ratificado por el Consistorio.

En cuanto a los 13.309 metros cuadrados de la Autoridad Portuaria de Gijón que el club utiliza en régimen de concesión, su compra está pendiente de que ambas partes alcancen un acuerdo sobre el precio. El Puerto formalizó el pasado mes de junio el primer paso para la desafección de esos terrenos declarando su innecesariedad para usos portuarios, si bien la entidad deportiva ya había mantenido conversaciones con dirigentes de El Musel desde 2015 con vistas a poder hacerse con la propiedad de esos terrenos, habiendo entregado ya el club una tasación de los mismos, como base para la negociación.

También hubo conversaciones para la venta de los terrenos que la Autoridad Portuaria tiene en Jove, entre los que se incluye el antiguo campo de fútbol del equipo del Puerto, si bien el Santa Olaya no llegó a pujar por los mismos, que se vieron envueltos en la polémica por la privación del terreno de juego al club de fútbol que lo venía utilizando históricamente. Los terrenos del Puerto junto a la calle Francisco Eiriz no fueron los únicos en los que en los últimos años puso sus ojos el Santa Olaya, que también intentó hacerse con el control del Club Hípico Astur (Chas). La ansiada expansión llegará por fin, con un nuevo presidente, en los terrenos que va a ceder el Ayuntamiento por 99 años para usos deportivos, con la condición de que las instalaciones que allí se construyan no sean exclusivas para los socios, sino que un 30% de los usuarios sean gijoneses ajenos al club.

Los candidatos a la presidencia del club

Del resultado electoral dependerá el proyecto que ahí acabe por desarrollarse, el cual en todo caso deberá de contar con los parabienes municipales. Esto se debe a que mientras la candidatura continuista, la del actual vicepresidente, José Antonio Viesca, plantea realizar inversiones tanto en esos terrenos como en los que el Santa Olaya va a comprar a la Autoridad Portuaria de Gijón; la candidatura alternativa de Enrique Plaza sólo plantea inversiones en los terrenos que cede el Ayuntamiento de Gijón, además de en instalaciones actuales.

Entre las propuestas de Viesca para el nuevo mandato (pinche aquí para conocer su programa) están las de construir en los terrenos que se comprarán al Puerto una piscina exterior climatizada con cubierta retráctil, un polideportivo, un rocódromo y una cancha de pádel adicional. Unas inversiones adicionales por un mínimo de 3,8 millones de euros en equipamientos deportivos en la parcela municipal que exige el Ayuntamiento para ceder el uso de la misma al club. El acuerdo da un plazo de cinco años para iniciar las obras y de ocho años para que hayan concluido.

El proyecto de Viesca para la parcela municipal consiste en construir un edificio de dos alturas más bajo y con aparcamiento subterráneo, con una sala deportiva polivalente, otra de musculación, un aula de formación y espacios administrativos y cafetería, lo que permitiría liberar espacios en el edificio histórico, en el que a su vez habría una reordenación de espacios, entre otras cosas, para disponer de guardería y ludoteca en el espacio actual destinado a gimnasio.

En cuanto a Plaza, plantea construir en la parcela municipal un aparcamiento subterráneo y un pabellón multiusos, liberando el espacio del actual del club para gimnasio (pinche aquí para conocer su programa). Las otras inversiones que plantea este candidato son unificar las dos piscinas interiores sustituyendo el gimnasio que las separa por un spa y también instalar una cubierta retráctil en la piscina exterior para poder utilizarla en invierno. Sea con un modelo o con otro, la ampliación del club marcará el nuevo mandato y, posiblemente el siguiente. Los socios tendrán la última palabra.