Las luces y las sombras del primer año y medio de vida de la actual Corporación gijonesa se entrecruzaron ayer en un inaugural debate sobre el estado del municipio con Ana González como Alcaldesa. Solo un punto de acuerdo entre gobierno y oposición: la inesperada llegada del coronavirus rompió los esquemas de todos e hizo saltar por los aires lo previsto y comprometido cuando los siete partidos ahora con representación municipal –PSOE, Ciudadanos, Foro, Podemos, PP, Vox e IU– se presentaron a las elecciones. La gestión de la crisis centró parte de un debate de más de cinco horas y media, que tendrá su continuidad el viernes con la votación de resoluciones y donde los ediles, desde sus casas o despachos al ser una sesión telemática. Ayer, se pusieron en pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia. Después, la regidora hizo un aluvión de anuncios, entre ellos, un nuevo calendario ferroviario.

González fue la protagonista central. En la defensa de la acción de su gobierno reivindicó la lucha por sacar a Gijón de ese pasado de “dejadez intolerable” en la que Foro había dejado la ciudad, la necesidad urgente de reinventar todas las políticas para hacer frente a las necesidades sociales y económicas de un presente marcado por el coronavirus y el compromiso por avanzar en el diseño de estrategias que marquen un nuevo futuro para la ciudad. “No vamos a cejar en nuestro empeño de hacer de Gijón una ciudad mejor”, sentenció.

En este contexto, puso sobre la mesa algunas novedades sobre proyectos singulares que llevan tiempo en la lista de espera. Empezando por el plan de vías. La Alcaldesa anunció que hay un planteamiento compartido por el Ayuntamiento y el Principado, que se llevará al Ministerio de Transportes, también en manos socialista, fijando una nueva hoja de ruta de trabajo que sustancia el cambio de ubicación de la estación intermodal a Moreda.

El cronograma presentado por la Alcaldesa fija en 2021 la aprobación de un nuevo convenio de Gijón al Norte que oficialice un cambio de ubicación de la estación que se entiende ahorra tiempo y dinero, la búsqueda de nueva financiación a través de los fondos de recuperación y la actualización del proyecto constructivo incluyendo la solución técnica para conectarse con el metrotrén ya construido. El año que viene también se licitaría la redacción del proyecto de la estación de cercanías en la plaza de Europa, que se sumaría a las de El Bibio y las Mestas.

El cálculo para el año 2022 es licitar la construcción de la estación en Moreda y su conexión con el metrotrén, desarrollar la construcción de las tres estaciones ya plantadas y licitar el proyecto constructivo de la ampliación del túnel hasta Cabueñes y de las estaciones en la Universidad y el hospital. La última fase, sin fecha determinada, es la construcción y puesta en servicio de ese nuevo tramo del metrotrén. El plan de vías fue uno de los ejemplos compartidos por la oposición para denunciar la capacidad de la Alcaldesa de “dinamitar acuerdos” conseguidos por todos los partidos políticos y la sociedad civil gijonesa. “Esgrimen el consenso de 2019 y nos echan en cara que hemos cambiado de idea. Es curioso que le nieguen a una Alcaldesa lo que hizo la suya”, reprochó González a Foro, el partido que promovió el cambio de la estación de Moreda al Museo del Ferrocarril.

“Gijón está incompleto en aquello que decidió estar completo. Tenemos que llegar al presente para definir el futuro”, sentenció la Alcaldesa antes de dar nuevas pistas sobre lo que le espera a la ciudad en los próximos meses. Por ejemplo, un nuevo plan de ayudas para fachadas con el que concurrir a fondos europeos tras cuantificar en 495 expedientes y 72 millones la deuda con los vecinos heredada del anterior gobierno, el remate a un plan de choque para la agilización de la concesión de licencias con el apoyo de un comité asesor compuesto por responsables de empresas y colegios profesionales o la licitación del proyecto de alumbrado eficiente e internet de las cosas vinculado al Gijón-In.

González también resaltó en su intervención inicial que está ya tramitándose la licencia de obras para la ampliación del Hospital de Cabueñes, uno de los grandes proyectos para el futuro de la ciudad tras acumular largos retrasos, y dio algunas pinceladas sobre la Zalia. “Esa primavera estará finalizado el acceso por la Peñona y en unos meses se firmará el convenio que desafecta los terrenos de la cuarta fase, logrando una antigua reclamación de los vecinos de San Andrés de los Tacones”, indicó la regidora tras anunciar el inicio de la comercialización de suelo y de la búsqueda de fondos europeos. También hay planes para ampliar la “Milla del conocimiento”.

En cuanto a la gestión de la pandemia, la regidora reivindicó la capacidad del Ayuntamiento para mantener su actividad y la de la ciudad tras el decreto del estado de alarma gracias al compromiso de sus miles de trabajadores y la rapidez con que, en solitario o desde el consenso con los agentes sociales que dieron vida al pacto “Gijón reinicia”, Gijón se puso a la cabeza del municipalismo español eliminado tasas a los sectores económicos cerrados y ofertando ayudas directas por una cuantía de cinco millones para la reapertura de negocios y recuperación de trabajadores en ERTE. Eso sí, reconoció la lentitud del Ayuntamiento en conseguir que ese dinero llegase a los comerciantes y hosteleros ya que, por ahora, solo se han aprobado 806 ayudas por una cuantía de 1,2 millones. “Es innegable e imperdonable”, dijo.

La reordenación de la estructura municipal para agilizar todos los procesos de tramitación, sobre todo los que tienen que ver con concesión de licencias y pagos de subvenciones y convenios nominativos, será una de las prioridades del gobierno de PSOE e IU. “Tenemos un problema como organización. No lo hemos generado nosotros, pero lo arreglaremos nosotros”, sentenció la regidora.

Las frases de la Alcaldesa Soy muy acordadora, pero eso no significa hacer siempre lo que me digan sin discutir Hay participación y nos reunimos con todos, lo que pasa es no decimos que sí a todos siempre Sectaria, no; soy socialista y feminista, lo sabe todo el mundo La ciudadanía de Gijón ha dado ejemplo durante la pandemia, tenemos la obligación de hacerlo nuestro Hablo todas las semanas con el presidente Barbón, lo que pasa es que no lo anuncio con cartelitos

Todas las acciones de dinamización económica que se pusieron en marcha por el covid-19 le han costado al Ayuntamiento 11,5 millones. “Si descontamos el plan de empleo serían 8,6 millones movilizados para el comercio, la hostelería y las pequeñas empresas”, remató la Alcaldesa. La cuenta seguirá subiendo porque la regidora anunció la decisión de mantener suspendidas, hasta que finalice el actual estado de alarma, las tasas de terrazas, agua, alcantarillado, basura, ocupación de vía pública para actividades culturales, rastro, puestos en el mercado de La Camocha y de algunos mercadillos. También esta sobre la mesa la opción de facilitar la posibilidad de poner terrazas en más espacios públicos y de flexibilizar las condiciones de la ordenanza.

A estas ayudas se suman las tramitadas desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales en favor de las familias. La Alcaldesa reivindicó el trabajo de la Fundación, pero también de la Empresa Municipal de la Vivienda y de todas las organizaciones del tercer sector al colocarse en la primera línea de la batalla. El penúltimo esfuerzo de ese compromiso con la política social se verá hoy mismo con los 1,2 millones en nuevas ayudas que tienen su base económica en el dinero reservado para la renta social y su base política en un pacto con IU y Podemos-Equo Xixón. Para la recientemente fallecida portavoz de la formación morada y verde, Yolanda González Huergo, tuvo la Alcaldesa un recuerdo en ese momento de la intervención. La política social, y sobre todo el trabajo de la Fundación, fue lo menos criticado por la oposición a lo largo del debate.

Una oposición desde la que Ciudadanos, Podemos, Foro, PP y Vox coincidieron en acusar al actual equipo de gobierno de dinamitar los procesos participativos en la ciudad generando una situación de protestas callejeras y desoyendo a los colectivos vecinales, tanto el diseñar el plan de barrio como al decidir el cambio de ubicación de la estación intermodal. De falta de participación habló también la oposición en asuntos polémicos como la peatonalización del Muro, el cierre de la avenida del Molinón, de los accesos a Cimadevilla o el anillo navegable.

“Claro que hay participación. Hemos recuperado los consejos de distrito, los consejos sectoriales, el Consejo Social... todas las entidades pueden participar y nos reunimos con todo el mundo lo que pasa es que no siempre decimos que si a todos. La participación para ustedes es llamar a quien piensa igual y ya está”, replicó la regidora que tiró de ironía para responder a las críticas sobre el enfrentamiento de su gobierno con las asociaciones de vecinos – “Unas nos critican y otras nos aplauden”, aseguró– y a las protestas en la calle. “Si, todos los días, como a todos, pero todavía no se me encerró nadie en el Ayuntamiento como a otros”, remachó. Un ultimo mensaje: “Soy muy acordadora pero eso no significa hacer siempre lo que me digan sin discutir”.

Reconoció la Alcaldesa que no siempre “el PSOE me ayuda a nivel nacional” pero desveló las reuniones con representantes del gobierno para, por ejemplo, conseguir que la depuradora del Este pueda poner en marcha en breve tras agilizarse el informe de impacto ambiental. Y con el presidente del Principado, Adrián Barbón, confesó hablar todas las semanas “lo que pasa que no lo anuncio con cartelitos”.

En su repaso a las problemáticas de la ciudad no se olvidó de la movilidad, el plan de choque a favor de la cultura, el proyecto de recuperación de Tabacalera, la limpieza del río Piles, la playa de San Lorenzo, los pozos de tormenta o las acciones en educación.

Sectaria fue otra descalificación que se dedicó a la Alcaldesa, a quien el líder de Vox acusó de colocar un cordón sanitario contra su grupo político. “Sectaria, no. Socialista y feminista, lo sabe todo el mundo. Soy una mujer con ideología propia. Y sí, les hago un cordón sanitario. ¿Cómo no se lo voy a hacer?”, remachó la regidora, que también tuvo sus tirones sobre la concepción del feminismo con la portavoz de Podemos, Laura Tuero. Podemos y Ciudadanos tendieron la mano a acuerdos. Acuerdos que también estuvieron en el mensaje final de la Alcaldesa: “La ciudadanía de Gijón ha dado ejemplo y nosotros, en tanto que sus representantes, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo nuestro y trabajar codo con codo para que nuestras vecinas y vecinos salgan de esta crisis con las mayores garantías. Que nadie nos pueda decir que nuestro comportamiento fue causa de desprecio.