PSOE

Pineda: “Tener déficit con todas las ayudas dadas no nos avergüenza”

“Que el Ayuntamiento que más ayudas ha dado por el covid vaya a cerrar el año con un déficit de seis millones de euros no es ningún drama, ni nos avergüenza”. Así de contundente fue la aclaración de Marina Pineda, portavoz del grupo municipal socialista y edil de Hacienda, ante el informe de la Autoridad Fiscal que la oposición utilizó para echar en cara la mala gestión económica del gobierno gijonés.

Justificar el recurso a la prórroga presupuestaria para 2021 le fue más fácil al gobierno de Gijón tras conocerse a lo largo de la sesión plenaria que el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por PP y Ciudadanos, había decidido hacer lo mismo. “Optar por la prórroga y negociar los remanentes supone más transparencia y respeto con los grupos municipales. No sirve de nada ocultar la realidad”.

Asumió la edil los problemas de tramitación y anunció la presentación del plan estratégico de subvenciones y la implantación del procedimiento de fiscalización limitada previa para los procedimientos que tienen que ver con subvenciones y contratos.

IU

Martín: “Nuestras calles se han reconquistado para las personas”

Aurelio Martín, portavoz de IU pero también concejal de Movilidad y Medio Ambiente, incluyó entre los principios del Gijón que le plantó cara al covid “la actuación sobre el espacio en el que nos movemos y nos relacionamos, y sobre la forma en la que lo hacemos; reconquistando nuestras calles para las personas”. Los cálculos del edil hablan de 19.000 metros cuadrados peatonalizados en 2020 y 112 kilómetros de carriles bici cuando se acaben todos los proyectos en marcha pero Martín también reivindicó los proyectos para “dar nueva vida a las fachadas marítimas” y la reordenación de los entornos escolares. Sin olvidar el plan para mejorar la calidad del aire en la zona oeste.

Para 2023 comprometió “un río Piles diferente” pero para antes, el 2021, anunció una nueva ordenanza municipal del ruido y desarrollos de economía verde desde Impulsa y Emulsa.

CIUDADANOS

Sarasola: “Se han tomado las decisiones a espaldas de la ciudadanía”

José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, le reprochó al gobierno de Ana González haber despreciado “nuestra mano” para las negociaciones presupuestarias y denunció un gran problema en la respuesta a la crisis económica generada por la pandemia: “La gestión de ayudas no fue ágil ni efectiva, se da la paradoja de que las van a recibir negocios cerrados por la segunda ola del covid”. Tampoco vio agilidad en el pago de las indemnizaciones a los contratistas municipales lo que puso en problemas la supervivencia de esos negocios. Para Sarasola, al gobierno y a la Alcaldesa le han faltado empatía con los sectores más castigados por la crisis.

Entre los reproches al PSOE incluyó que “se presentaron a las elecciones diciendo que iban a desbloquear los grandes proyectos e infraestructuras que necesita Gijón. En año y medio el único logro ha sido acumular un año y medio de retraso. No hay ni un avance significativo”. Ni avances en el plan de vías, ni en el vial de Jove, ni en la Casa Sindical, ni en la depuradora del Este, ni en la Zalia... “Todo lo que depende de los gobiernos nacional o autonómico está bloqueado”, remató.

Para Sarasola, muy crítico también con la falta de consensos políticos, el oscurantismo en la toma de decisiones y la quiebra con el movimiento vecinal en cuanto a proceso de participación, la principal característica de este 2020 es “la desconexión del gobierno con el sentir de la ciudadanía, toman decisiones a sus espaldas”.

FORO

Martínez: “El 90% de las ayudas por el covid siguen en la caja de este Ayuntamiento”

La desaparición del Observatorio de la playa fue uno de los ejemplos del forista Jesús Martínez Salvador para explicar “la supresión de la participación porque el gobierno del PSOE e IU lo quiere decidir todo él y después informar de sus decisiones ”. Aunque su ataque en este campo, y con la experiencia de sus años de gobierno, fue más para IU que para el PSOE “porque el PSOE cuando iba a los foros de participación era para dinamitarlos”.

El portavoz de Foro acusó al gobierno de utilizar “el paraguas de la pandemia” como “la excusa perfecta, para gastar 300.000 euros en pintar de colores un carril de coches (por el Muro) y tener abandonada por capricho la avenida del Molinón”. Pero donde fue más duro el líder forista fue en la crítica al equipo de Ana González por la gestión del covid “donde siempre han ido por detrás. Solo han acertado cuando han sabido escuchar lo que les proponíamos otros”. Aunque salvó la gestión de las ayudas sociales por ágiles y libres de burocracia dejó claro que “en las económicas pecaron de lo contrario. El 90% de la dotación sigue en la caja de este Ayuntamiento”.

Y en cuanto a los grandes proyectos, como el plan de vías, retó a la Alcaldesa a encararse con su partido: “No queremos una alcaldesa cómplice que defienda al PSOE, queremos una alcaldesa firme que vaya a Madrid las veces que sea necesario para exigir lo comprometido. Con Bilbao cumplen. Claro, de Juan Mari Aburto no se ríe nada, de Gijón sí”.

PODEMOS

Tuero: “Hay que ser valientes y generosos, se necesita un pacto por Gijón”

La pandemia ha demostrado la fragilidad de los pueblos, las personas y el planeta. Una realidad que para Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo hay que tener muy clara desde el Ayuntamiento de Gijón porque “en momentos de grandes dificultades se han de tomar grandes decisiones y para tomar grades decisiones hay que ser valientes y generosos y saber y entender que en nuestra ciudad es necesario un pacto”. Aseguró Tuero que su grupo está preparado para llegar a acuerdos si eso supone “diseñar juntos un Xixón donde vivan dignamente todas las personas, se respire aire limpio, haya participación real y a nadie le falte unos ingresos mínimos y una vivienda digna”. Un pacto para reconstruir Gijón.

Tuero hizo especial referencia a la necesidad de consolidar la sanidad y el transporte público. Rechazando en el primer caso que la ampliación del hospital de Cabueñes no haya empezado y en el segundo que hubiera aglomeraciones en los buses de Emtusa. Y en materia de política social defendió esas nuevas ayudas pactadas por la izquierda: “una renta social extraordinaria que llegará a 1.500 familias en situación de vulnerabilidad”. No se olvidó de plantear la municipalización de la ayuda a domicilio.

“Un nuevo modelo progresista de ciudad que integre a todos no puede existir sin la participación de nuestros vecinos y vecinas”, explicó antes de acusar al gobierno de menospreciar a la Federación de Asociaciones Vecinales.

PP

Asenjo: “Gijón les viene grande; son ustedes como las partículas, contaminantes”

“Gijón les viene grande. A usted y a Aurelio Martín”. Con ese mensaje a la Alcaldesa y al edil de IU en el gobierno comenzó su alocución el portavoz del PP. Para Alberto López-Asenjo el tiempo ha confirmado “nuestras peores sospechas, volvemos al PSOE del clientelismo, del amiguismo y del mesianismo. Son como las partículas en suspensión, contaminantes para Gijón”.

El listado de reproches del PP al gobierno local incluye “coartar el desarrollo” del metrotrén, el plan de vías o la autopista del mar y “realizar una política de tierra quemada para implantar el pensamiento único”. “No hay proyecto de presente ni de futuro para Gijón, de recuperar su potencial económico, empresarial y actividad cultural. Están al vénganos tu reino sanchista”, dijo. Para Asenjo el gobierno de Gijón ha optado por la sumisión respecto a los gobiernos socialistas de Asturias y España. Un Principado que “solo le ha dado 14 millones a Gijón”.

Desde el PP se hizo hincapié en el gasto desbocado y en la falta de pactos del gobierno, tanto con los grupos de la oposición como con el movimiento vecinal para sacar adelante prioritarios proyectos de reconstrucción en el marco de la crisis social y económica que ha generado la pandemia sanitaria. “¿De verdad se creen ustedes que el cascayu o Tabacalera son las necesidades de los gijoneses con esta pandemia?”, preguntó en voz alta. “Se han instalado en el autobombo y la autocomplacencia”, remató.

VOX

De la Concha: “Es todo un vamos a hacer, vamos a hacer, y luego no se hace nada”

Eladio de la Concha, portavoz de Vox, inició su intervención plenaria negando las acusaciones de sectarios y negacionistas que consideró había enviado la Alcaldesa en dirección a su grupo. “Ustedes son los que marcan lineas rojas, los que nos ponen cordones sanitarios a nosotros”, le reprochó a Ana González sobre el sectarismo. “Y nada más lejos que negar la realidad de que existe una enfermedad. Nuestra discrepancia es sobre la gestión. De ese ridículo mayúsculos del presidente hablando de un comité de expertos para luego decir que no existe. Se ha jugado con nuestra salud”, remató.

Para De la Concha “es un fracaso del gobierno no haber presentado presupuesto para el año que viene. Y aunque se nos repite como un mantra que el problema es legal no de recursos, no es verdad. Hay que eliminar gastos que son superfluos e ineficaces”. Esos gastos son los destinados a cooperación internacional, promoción de la igualdad, memoria histórica o “Semana negra”, según su enumeración.

El cierre de calles al tráfico, empezando por el Muro, también se lleva el rechazo de Vox, porque “no tiene sentido cambiarla para respirar aire puro cuando Gijón es en un 80% zona rural donde se puede ir a respirar ese aire puro”. Vox critica que sea todo un “vamos a hacer, vamos a hacer, y no se hace nada”.