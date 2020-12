La comisión electoral del Club Natación Santa Olaya decidió ayer, de forma definitiva, retrasar las elecciones presidenciales a la entidad previstas en un primer momento para este sábado día 12. Una decisión que, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, llevaba semanas sobre la mesa debido a las restricciones sanitarias impuestas por el Principado para luchar contra la expansión del coronavirus, que de hecho obligó a cerrar el centro deportivo. Así, tanto José Enrique Plaza como José Antonio Viesca tendrán que esperar para verse las caras en unas urnas que decidirán quién tomará el relevo de Secundino González, ocho años en el cargo, al frente de la entidad. La comisión electoral maneja ahora una nueva fecha para los comicios, justo una semana después de lo recogido en el calendario electoral. Esto es, el sábado día 19. Sin embargo, esta nueva fecha está sujeta a lo que permita la autoridad competente, el Gobierno del Principado de Asturias.

De hecho, la decisión tomada ayer se produjo después de consultar al Ejecutivo regional. Más concretamente, a la dirección general de Salud, que respondió de forma negativa a la celebración de unas elecciones multitudinarias –el club cuenta con casi 15.000 socios– este sábado, cuando ni siquiera los clubes deportivos estarán funcionando con normalidad.

Sin embargo, aunque el aplazamiento de las elecciones es ya en firme, la campaña electoral finalizará en el mismo momento en el que estaba previsto que lo hiciera en un primer momento: a las 10.00 horas de mañana viernes. Así, la comisión electoral no alarga la campaña, pese al retraso de los comicios. Una campaña marcada también por el coronavirus en el que ni siquiera se pudo hacer el tradicional debate entre ambos candidatos en la sede del club. Cabe destacar, sin embargo, que Plaza se abrió a mantener un encuentro entre ambos candidatos vía streaming que Viesca rechazó.

Precisamente, los candidatos quisieron ayer valorar la decisión tomada por el comité electoral de la entidad. José Enrique Plaza, por su parte, aseguró que “es lógico” que se aplacen las elecciones, “pero mediante una consulta a sanidad, que es la que tiene competencia”. Igualmente, Plaza criticó que el pasado martes se colgase en la web oficial del club un anuncio sobre la suspensión de las elecciones “tras consultar a un despacho de abogados”. Un texto que más tarde fue retirado. “Están creando una confusión innecesaria al socio”, remarcó el candidato. Y aseguró que, aunque la campaña electoral no se vaya a prolongar, “yo ya he hecho mis deberes”.

Por su parte, José Antonio Viesca remarcó que “lo prioritario es la salud de los socios” con lo que “entiendo que las elecciones se tendrán que celebrar cuando se puedan hacer, pero no en esta situación, hay que ser coherente”. Respecto a la finalización inminente de la campaña, Viesca apuntó que “ni me beneficia, ni me perjudica”, aun cuando tardó más de una semana en presentar su programa electoral. “No quería hacerlo mientras el club estuviera cerrado”, remarcó.

Propuestas enfrentadas

Las elecciones del Santa Olaya enfrentarán así dos propuestas: el proyecto continuista de Viesca, actual vicepresidente del club y que promete continuar con el legado de Secundino González, contando con miembros de su directiva; o la apuesta de Plaza por modernizar el club, con el respaldo de su experiencia en la gestión durante años. Hasta el momento, atendiendo a los avales entregados por una y otra candidatura –tenían que depositar alrededor de 600–, las elecciones serán reñidas, pues Plaza depositó 1.276 y Viesca algo más de mil.

El Club Natación Santa Olaya es una entidad con un fuerte arraigo en todo Gijón y, especialmente, en la zona oeste. Ahora, afronta un período clave debido a los planes para su ampliación mediante la cesión de una finca municipal anexa durante 99 años y también a través de una desafección de terrenos de la Autoridad Portuaria, que el próximo presidente deberá negociar en el caso de que considerarlo necesario.