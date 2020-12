Paseo “tintiniano” por el litoral Cantábrico

El cementerio musulmán de Barcia, las carreras de caballos de Ribadesella, la tumba de Severo Ochoa en Luarca o la leyenda del pleito de los delfines de Candás inundan las hojas de la cuidada edición, que llevó a Iglesias 5 años de su vida. “Iba a esta acabada para las navidades pasadas, pero me retrasé”, confiesa el autor, delineante de profesión, que roba horas a su trabajo y al sueño dibujando hasta altas horas de la madrugada en su tablet. También en sus habituales viajes. “Hay dibujos hechos en hoteles de Lérida o Bilbao”, remarca Iglesias. Con todo, asegura que “la pandemia me vino bien para terminar la obra”. Pero también tuvo un punto negativo: no poder visitar los lugares para dar los últimos retoques.

Porque Iglesias trabaja en tres fases, a cada cual disfruta más. “Primero ‘pateo’ la zona, aprovechando las rutas costeras que tenemos en Asturias”, explica. Tras ello, fotografía los lugares y encuadres que más le llaman la atención. Y, por último, valiéndose de esas fotos, realiza los dibujos. “Así aúno tres de mis pasiones: caminar, la fotografía y la pintura”, remarca Iglesias.

Lo que más llama la atención a Iglesias es que “muchos asturianos dicen que no conocen muchos de los lugares que incluyo en el libro”. Un desconocimiento que achaca a que “no valoramos lo que tenemos aquí, con unos paisajes y una costa tan bien cuidada que es un lujo”, remachando que “siempre tendemos a buscar estas cosas fuera sin fijarnos lo que tenemos en casa”.

En esta obra remarca que “no me recreo tanto en Gijón”, porque a la villa de Jovellanos ya le dedicó una suerte de guía ilustrada. Precisamente, respecto a esa obra se aprecia un cambio sustancial. “Este libro está más vacío, se ve más paisaje y menos gente”, relata Iglesias, que explica que “las personas que salen, en su mayoría, son o conocidas mías o famosas”, dejando la puerta abierta a que los lectores puedan “jugar” a encontrar a esos “personajes ocultos”. Un viaje en detalle por la costa asturiana a golpe de ilustración.