Los mayores del San Agustín plantean irse a los antiguos juzgados

Desde ese momento sólo ha habido una propuesta sobre la mesa, que fue publicitada “a bombo y platillo sin saber que no podía ser”, denuncian. Se trata del traslado anunciado el pasado mes de julio a unos locales de la calle Premio Real, con visitas de aparejadores y arquitectos de la Consejería, la alcaldesa de Gijón y la propia consejera, Melania Álvarez, para concluir apenas un mes después que “no se cumplían las condiciones técnicas necesarias para una actividad pública, porque los techos de la primera planta eran muy bajos”, denuncian Nori Álvarez y Elena Díaz Palacios, de la junta directiva del centro.

Ni siquiera reacondicionando espacios y reubicando servicios sería suficiente, porque “sólo quedaban útiles 600 metros cuadrados, frente a los 1.800 que teníamos en el San Agustín”. En dicho espacio se citaban diariamente “más de 600 personas” de un total de 20.000 socios que disfrutaban de biblioteca, centro de día, cafetería, comedor, talleres de todo tipo, bailes de salón, manualidades, taichi, yoga, coro o charlas y cursos impartidos por profesores de la Universidad de Oviedo.

La pandemia obligó a clausurar toda actividad, pero “fue también la coartada perfecta para que la Consejería sacara los muebles en pleno confinamiento para llevarlos al Arbeyal y dejarnos sin ninguna propuesta”, lamentan. Y sobre todo, porque “algún día tendremos que reabrir cuando pase la pandemia, y seremos el centro de referencia de Gijón y el único que no puede retomar su actividad; qué menos que haber aprovechado estos meses para ir preparando las cosas”, recalca la junta directiva.

Descartado el local de Premio Real, “sólo nos han llegado rumores de que se barajan los locales de Liberbank en el Monte de Piedad, pero no hay nada en firme y se trata de un propietario particular, con lo que la renta no será gratuita como pretende el Principado”, recalca Nori Álvarez. En su lugar, los usuarios del centro proponen como mejor solución los antiguos juzgados de Prendes Pando, e incluso de los antiguos locales de Hacienda en Alfredo Truán. “Creemos que podría ser por espacio y ubicación, pero sólo tenemos la callada por respuesta y no se ha avanzado nada”, critican, antes de asegurar a sus socios que “nos moveremos lo que sea necesario, pero esto no se va a quedar así”, afirman, antes de dedicar duras palabras a la consejera: “no ha tenido la mínima sensibilidad cuando se supone que está para velar por los más vulnerables, por las personas mayores que se han quedado sin espacio de socialización y sin un comedor en el que por un precio muy módico comían para todo el día, comida casera, variada y de calidad”. “No han contado con nosotros”, afirman, convencidos de que “lo que está pasando es una vergüenza”.