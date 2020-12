Revillagigedo: otra vez el dedo y la luna

Las borradas Cajas de Ahorro aportaron durante dos décadas numerosos recursos para la actividad cultural; algunos estudios hablan de casi un 20% del total de las inversiones culturales públicas del país. Nunca fueron la fuente principal de esa financiación, pero significaron, como en el caso que nos ocupa, un atractivo añadido a las políticas de recuperación de las ciudades, ofreciendo a la vez su ambición de mecenazgo y su contribución a la creación local, al tiempo que añadían capital cultural a las más o menos certeras estrategias turísticas.

El caso Revillagigedo fue sin duda en la España democrática uno más de los cientos de recuperaciones con voluntad de utilidad pública de palacios nobiliarios (de los que, por cierto, Gijón no anda sobrado). Es bien conocida su historia reciente, que excuso repetir; quienes tuvimos allá a finales de los 80 la oportunidad de elaborar informes profesionales sobre el edificio y recomendaciones sobre su futuro, sabemos bien de las condiciones y limitaciones que para su uso ciudadano presenta el lugar, como todo edificio recuperado de origen palaciego. Dimensiones, accesos, circulaciones, seguridad, mantenimiento… Será interesante un día tener ocasión de conversar públicamente sobre el sentido y el valor que estos edificios aportan a la construcción del patrimonio común de las ciudades. Pero dejaremos para otra ocasión ese debate para, al hilo de un acertado editorial de este periódico, animar con estas líneas a la opinión y a las instituciones a participar en un proceso que aporte sentido global, más allá de la urgencia, a un futuro uso de este céntrico equipamiento, hoy medio perdido para la ciudad.

Miremos un poco atrás. Hace más de un cuarto de siglo el hoy Ministro de Universidades del Gobierno de España, Manuel Castells, entregaba al Gobierno del Principado de Asturias un informe tan mencionado como poco aplicado: el informe ERA, Estrategia para la Reindustrialización de Asturias. Era ya en aquellas fechas el autor uno de los más internacionalmente reconocidos analistas de la entonces naciente sociedad digital, reputación que aplicó con éxito a varios informes sobre el futuro de ciudades y regiones, proponiendo caminos para la transición a la sociedad red que, despreciados entonces, hoy son una áspera certeza. Quienes asistimos a su presentación esperanzados, vimos primero cómo se guardaba en un cajón durante una legislatura y después cómo su posible desarrollo se vio impedido por la resistencia al cambio de fuerzas vivas de distinto origen político.

Cada intento de recuperar su esencia se encontraba con respuestas de aquellos que no estaban dispuestos a entregar el control de la Comunidad a sus instituciones democráticas para abordar los cambios que el informe sugería. Así numerosos debates pendientes como la transición de la industria analógica a la digital, el papel de liderazgo innovador de Universidad, empresas y gobiernos, juntos de la mano, en una estrategia de formación, investigación y desarrollo que aprovechara la inmensa cultura industrial de nuestra gente para abordar esas transformaciones, todos ellos quedaron relegados frente a otros procesos de transición social; y el avance en muchas políticas y estrategias de los Gobiernos, locales y autonómico, se concentró en campos como la agenda de género, la consolidación de las redes públicas de salud, educación obligatoria y atención a mayores, así como el esfuerzo para mejorar algunas de las carencias estructurales de la región, accesos, comunicaciones, puertos… dejando siempre pendientes varios de los temas que en aquel documento se sugerían como centrales para una cambio necesario en una sociedad global. La sociedad digital y sus retos, desde la robotización al empleo, la insoportable desigualdad de género, el crecimiento de la xenofobia y la mirada excluyente, elementos desequilibrantes que hoy se añaden a la ecuación para encontrar una solución ambiciosa que supere los retos del futuro deseable para Gijón y para Asturias.

Tampoco la cultura ha podido hasta ahora aportar su capital al proceso de transformación que nuestra comunidad necesita. Los escasos intentos de las políticas culturales para contribuir a enriquecer el debate en torno a prioridades no han logrado encontrar la forma de hacer que ni el capital cultural vivo ni nuestro rico patrimonio cultural estén presentes en los centros de reflexión, de producción de visiones alternativas para afrontar y acelerar los cambios sociales, reduciendo al tiempo la brecha creciente entre afortunados y desposeídos. Una cultura inclusiva y necesaria para que las transiciones se produzcan sin daño para la mayoría. Una cultura más transversal, vinculada cada vez más al resto de las políticas del bienestar como las de salud, educación, igualdad, inclusión o deporte, sumando esfuerzos y dialogando en torno a las respuestas necesarias para salir de esta enorme crisis social que nos asuela. Y la actual situación de Revillagigedo, es solo una muestra ínfima de los riesgos en la elección de los mecanismos de toma de decisiones en ese escenario. Porque de nuevo podemos tener la tentación de mirar el dedo cuando nos señalan la luna.

Este peligro es más evidente aún en medio de las consecuencias previsibles para la ciudad y la región de la pandemia y su impacto en las desigualdades. Así que existe la posibilidad de que, siguiendo la peligrosa senda de la simplificación que tantos adeptos gana en estos tiempos, avancemos en soluciones de urgencia abandonando las visiones y la ambición que hoy la ciudad y la región necesitan. Porque ¿qué sentido tiene seguir pensando que el problema del uso del Palacio es principalmente un asunto local, que es un asunto urgente y que el edificio ha de seguir teniendo un destino cultural convencional? ¿Por qué no podemos ampliar la mirada y pensar ese espacio como una pieza del puzzle de las soluciones para una sociedad asturiana más igual y justa? Y, ¿por qué no pedirle, por ejemplo, a la Fundación Cajastur-Liberbank que, recuperando lo mejor de su pasado, sea una de las promotoras de ese diálogo a la hora de decidir el futuro uso del edificio?

La situación económica y social de Asturias y de Gijón se está viendo afectada ya gravemente por el daño social, el deterioro de sectores de nuestra pequeña y mediana empresa y por el drama familiar, profesional y emocional del covid-19. Y ese reto no hará sino seguir creciendo, reclamando respuestas de liderazgo nuevas, no vistas hasta hoy, desde lo más cercano a lo nacional e internacional. En un marco de tensiones y de nuevas alianzas globales, ciudades y regiones pugnan por encontrar caminos de colaboración y competitividad nuevos, para no quedar relegadas en el concierto internacional, como ya anticipaba aquel ERA, sin imaginar una catástrofe global de las dimensiones de la actual. Y la cultura no puede seguir ausente del proceso para la determinación de esas respuestas. Ni puede seguir impunemente pensando que nada ha ocurrido en estos meses y que todo, incluido su papel en la recuperación necesaria, va a consistir en volver al pasado que tanta gente añora: no hay vuelta atrás sino pasos adelante.

Las soluciones no son responsabilidad exclusiva de los gobiernos, aunque sí se hace más necesario que nunca su liderazgo en momentos como estos. Pero la responsabilidad es también de la sociedad civil, del liderazgo empresarial, de la hasta ahora callada Universidad, de todas y de todos, cada uno en su parcela pequeña o grande. Y ante tamaño reto no caben improvisaciones sino respuestas meditadas y soluciones innovadoras. Y si nos precipitamos o no miramos más lejos, si no somos capaces de aprovechar la crisis para de una vez por todas diseñar una estrategia cultural, integrada en una estrategia global de ciudad y región, articulada a su vez en una estrategia de territorio más amplia, que aproveche de verdad nuestro capital cultural para acompañar a la ciencia, la tecnología y la iniciativa y colaboración público-privada en la construcción de respuestas a tan enormes retos, habremos vuelto a ver el dedo. Y a perdernos la luna.