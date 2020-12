“Muchos vecinos no están asociados, hay que fomentar la participación individual”

–¿El gobierno no quiere participación ciudadana?

–No lo comparto. Es un “mantra” que se ha empezado a decir sin saber muy bien por qué. Con la FAV, especialmente con su presidente, Manuel Cañete, tengo un diálogo fluido. Hablamos muchísimo y a diario.

–La oposición acusó a la Alcaldesa de menospreciar a la FAV.

–Ni la Alcaldesa ni el gobierno local menospreciamos a nadie. Ni nos gusta que nos menosprecien. Somos personas con educación y valores. No debemos caer en esa agresividad verbal.

–¿Por qué está enquistada la relación con la FAV?

–No lo entiendo. Estamos de acuerdo en que se debe cambiar el modelo de participación, porque quizás algunos órganos no funcionan con la agilidad que debiera. Pero lo que no se puede es pedir participación y luego no acudir a los órganos correspondientes que hay ahora. El plante se produjo desde el minuto uno que llegamos al gobierno.

–Continúe.

–Nos encontramos con eso. Si revisamos la hemeroteca, la FAV no había plantado a los consejos con Foro y lo hicieron después porque lo que se acordaba en los procesos participativos no se ejecutaba. Pero no sé por qué se desmadró el tema al llegar nosotros. Nuestro objetivo es cambiar el modelo de participación, pero en marzo llegó la pandemia y quedó relegado. Estamos en un “impasse”, pero queremos hacerlo.

–¿Cuál es su prioridad?

–La transparencia. Debemos tener una plataforma potente. Lo primero que debe tener la ciudadanía es información. No se puede colaborar desde el desconocimiento. Es la primera premisa. Conocer e informarse. Ahora mismo, el portal de transparencia está en desuso y debemos hacer una fuerte inversión ahí para que la plataforma sea muy dinámica.

–¿Con qué objetivo?

–En Gijón hay un movimiento asociativo muy potente, no solo vecinal, que siempre ha trabajado mucho, pero ahora hay que fomentar la participación individual, porque hay muchos ciudadanos que ni están asociados ni se acercan a las entidades. Debemos conocer la opinión de esos vecinos. Soy partidaria de apoyar a las asociaciones y empoderarlas para que la gente participe y sepa que son un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento; para eso deben tener un respaldo importante detrás, para que lo que nos trasladen represente a la mayoría.

–¿Ahora no tienen respaldo suficiente las asociaciones?

–La gente les exige mucho, pero participa poco. El mensaje debe ser que todos hagan un poco y no que pocos hagan todo. Todo lo que se pueda ayudar a las asociaciones de los barrios, lo haremos.

–¿Cómo potenciarán la participación individual?

–Con la herramienta “Distritos te escucha”, que pronto reactivaremos y que servirá para que cada vecino pueda solicitar una cita con su concejal de distrito. Así palpas la opinión de la gente. Las decisiones las toma el gobierno, pero sabiendo lo que se opina es más fácil acertar. Nosotros queremos mejorar la ciudad, no meter ruido ni confrontar. Obviamente hay un modelo de ciudad y un programa hacia el que queremos caminar. Los grupos políticos representan un elemento fundamental de participación y la gente elige unas opciones en las elecciones. Me gustaría que no hubiese abstención, pero la participación ahí es alta.

–¿Los vecinos solo se pueden pronunciar cada cuatro años?

–No, no. Claro que se pueden pronunciar. La mayor parte de los planteamientos se hacen contando con los vecinos. De ahí nace el plan de barrios, por ejemplo, que visitamos asociación por asociación y nos transmitían que había dejadez en las calles y reparaciones por hacer y a cada barrio se le preguntó qué era lo más urgente.

–Hay quien dice que no.

–Me llama la atención porque cuando llegamos al gobierno me reuní con absolutamente con todas las asociaciones. Todo lo que está en el plan de barrios fueron cuestiones demandadas por las asociaciones. Barrio a barrio. Es cierto que no se hizo con la FAV, pero pensamos que si tenemos que hablar de El Llano, Santa Bárbara o Nuevo Gijón debemos hablar con sus representantes vecinales. Es la forma de que esas asociaciones tengan su papel y su visibilidad.

–¿Afectará la prórroga presupuestaria al plan de barrios?

–Espero que no. Habrá que negociar las modificaciones, pero como todo lo que está en el plan son peticiones vecinales no creo que los grupos de la oposición nos digan no.

–Acuérdese de la calle Bélgica.

–Fue una petición planteada por los colectivos vecinales, Cocemfe y los usuarios de la Mixta porque no podían pasar por la acera ni una silla de ruedas ni un “taca taca”.

–¿Y la polémica que se generó?

–Fue una “polemicucha”, una sobreactuación generada por Foro, que ha adoptado esa forma de oposición. En las concentraciones que había no eran más de una docena de personas. Hubo crispación, y llegaron a amenazar al líder vecinal. Pero eran una minoría. La calle y la plazoleta han quedado preciosas. No entiendo quién se puede molestar.