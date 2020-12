Alejandra Tejón: “Todo es cuestión de negociar, no hay que cerrar la puerta a nada con el PSOE e IU”

–¿Qué le anima a dar este paso?

–El cambio que ahora hay en el partido, en el que va a ser totalmente diferente la organización. La militancia, las personas y las bases van ser las que tengan la voz que hasta ahora no tuvieron y que es lo que hizo que mucha gente se fuese apartando.

–Podemos ha ido de más a menos tanto en resultados electorales como en participación en los procesos internos. ¿A qué lo achaca?

–A lo que acabo de decir, a que la militancia, las bases, no encontraron ese espacio de trabajo y de participación y de toma de decisiones que a lo mejor en un primer momento pensaron que iban a encontrar. De ahí está el que poco a poco se hayan ido desilusionando del proyecto inicial, con las expectativas que habían tenido.

–¿Por qué se ha llegado a esa situación en Gijón, causas internas o externas?

–Cuestión de egos, a lo mejor. El problema está dentro. No podemos culpar a los demás.

–¿Qué considera que aporta su candidatura frente a las otras?

–Yo creo que el cambio. No he estado nunca en ningún órgano ni en política ni en nada; no he tenido nunca un cargo dentro de Podemos. Yo creo que eso, lo nuevo, lo diferente y el venir de donde vengo, de la calle, de los movimientos sociales, de colectivos en lucha. Creo que eso es lo que aporto, algo diferente, algo nuevo y que puede llegar a ayudar al cambio y a la renovación que necesitamos.

–¿Qué cambios organizativos plantea?

–Los cambios organizativos no los planteo yo, sino que hay unos documentos que hablan sobre cómo va a ser esta forma nueva de llevar las cosas, donde va a haber una portavocía acompañada de un Consejo de Coordinación que lo van a formar cuatro personas, cada una en un área de trabajo, acompañadas por un equipo, por militantes, donde cada uno aporte y diga las necesidades que ve que hay en la ciudad, en diferentes grupos, colectivos o asociaciones. Creo que hay que escuchar al pueblo, la calle, los barrios y la ciudadanía en general. Creo que esa es la manera de trabajar y de escuchar a las personas. La militancia tiene que aportar la información sobre las necesidades que hay y una vez que pase por el plenario se devolverá a las concejalas y concejales para que puedan transmitirlo al Ayuntamiento.

–A nivel regional hay una cierta división en Podemos sobre la colobaración con el gobierno del PSOE. En Gijón la colaboración sería con PSOE e IU. ¿Qué opina?

–Todo es cuestión de hablar y de negociar y llegar a entendimientos. Encontrar puntos en común para poder trabajar en pro y beneficio de la ciudadanía. Habrá momentos y cuestiones en las que no es fácil llegar a un acuerdo o no se pueda llegar directamente, y habrá otros en los que sí. Hablar y llegar a entendimientos es la única manera.

–¿Hasta qué punto?

–Hay líneas que no se pueden traspasar, pero también hay cosas en las que se puede estar de acuerdo. No tenemos por qué cerrar la puerta a nada.

–No ha habido acuerdo para ir a un gobierno conjunto, como en España.

–Eso no quita para que se puedan llegar a entendimientos o acuerdos en el futuro.

–¿Si resulta elegida, que plantea?

–Quien va a mandar va a ser la militancia. En el Consejo de Coordinación habrá cuatro personas de mi confianza y todo el mundo va a tener un espacio como militantes que son y se irán sumando más personas, con independencia de la candidatura que proceda.

–Llegamos aquí después de más de un año de gestora en Gijón.

–Eso más bien nos ha perjudicado. A ver si esta nueva organización que vamos a tener nos anima a salir adelante y trabajar todas juntas.

–¿Qué opina de acumular cargos?

–Yo creo que cada persona tiene su tarea, su cargo dentro de lo que es el partido, lo que lleva un tiempo importante de dedicación y creo que cuantas más personas participemos, más enriquecedor va a ser.

–¿De resultar elegida mantendría su cargo de representación sindical?

–En principio sí.