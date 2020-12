El colapso del Ayuntamiento obliga a relajar el control de la concesión de ayudas

El objetivo del gobierno local es que el servicio de Intervención no revise la totalidad del procedimiento, sino alguna de sus partes de forma aleatoria, sin perjuicio de que tras concederse la ayuda se pueda proceder a un examen más exhaustivo con posterioridad. Actualmente, Intervención tiene que dar el visto bueno dos veces a estas subvenciones. La primera, antes de que se apruebe en Junta de Gobierno, confirmando que hay suficientes fondos y que se cumplen los requisitos necesarios. La segunda, cuando se vaya a proceder a su pago. Una doble revisión que además es sumamente estricta. Con la nueva fórmula planteada, se evitará perder tanto tiempo en este proceso. Al menos, ese es el objetivo del gobierno.

Esa fiscalización más laxa implicará que no se revisen todos los documentos aportados por los solicitantes, sino una parte de ellos, elegidos de forma aleatoria. De este modo, los demandantes tendrán que presentar toda la documentación requerida en tiempo y forma, perfectamente cumplimentada y con todas las justificaciones de los gastos, pero no se revisará al completo, sino solo una parte, agilizando el proceso. Así, se podrá tramitar, conceder e incluso pagar la subvención con mucha más celeridad y, si después se observa algún tipo de falta, ésta sería inmediatamente revocada. “Somos conscientes de que detrás de cada subvención hay una entidad que la necesita y que no puede soportar estos retrasos”, asegura Pineda.

Con este objetivo, el equipo de gobierno aprobó el viernes una propuesta de resolución por la que el Pleno inste a crear, “en el plazo máximo de un mes”, “un procedimiento de fiscalización limitada” que deberá alcanzar “al menos, los procedimientos de licitación pública en contratación y la concesión y justificación de subvenciones”.

La propuesta, muy dura, remarca que “el proceso de fiscalización se ha convertido en una de las trabas que dificultan la tramitación de contratos y subvenciones municipales”. De hecho, enfatiza el texto, “el retraso en estas tramitaciones genera importantes perjuicios para el tejido asociativo”. Pero no solo para las entidades sociales, sino también en el aspecto económico. “La paralización que supone la intervención municipal dificulta llevar a cabo los proyectos de ciudad, lastrando la dinamización que suponen para el tejido económico, cultural o social, suponiendo un lastre añadido para la recuperación económica”, censuran. A todo esto se suma el plan de choque ya iniciado en septiembre para reducir los tiempos en el servicio de licencias de Urbanismo.

